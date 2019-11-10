2019-11-10T19:59:50+03:00
Общество

Брошенный пес, зверское убийство пассажира такси и новые дороги: топ-5 самых горячих новостей недели 4-10 ноября

«Комсомолка» рассказывает о самых обсуждаемых темах за последние семь дней
Валерия ГРОМОВА
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Топ-5 самых горячих новостей недели 4-10 ноябряТоп-5 самых горячих новостей недели 4-10 ноябряФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Каждое воскресенье «КП – Нижний Новгород» будет собирать самые громкие и обсуждаемые темы в регионе за последнюю неделю. О чем говорили нижегородцы с 4 по 10 ноября 2019 года:

1. История о беззащитном псе Фене породы джек-рассел-терьер не оставила равнодушными тысячи людей. Несколько дней назад хозяева привязали его к поручню в подземном переходе и бросили в надежде, что кто-то сжалится и заберет малыша себе. На стене неподалеку владельцы заботливо оставили записку: «Возьмите меня в добрые руки! Порода джек-рассел. Кличка Феня». К счастью, мир – не без добрых людей, и совсем скоро собака обрела дом и даже нового друга – мопса. Подробности здесь.

1. Хозяева привязали породистую собаку к поручню и бросили

1. Хозяева привязали породистую собаку к поручню и бросили

2. На прошлой неделе в Нижнем Новгороде проводились масштабные поиски пропавшей девушки – 21-летней Юлии Розовой. В ночь на 30 октября она ушла из СНТ имени 40 лет Победы после ссоры с парнем. С тех пор нижегородку никто не видел живой. Тело Юли было обнаружено утром в понедельник, 4 ноября. Причины случившегося сейчас выясняют правоохранители. Подробности здесь.

3. Зверское убийство пассажира такси произошло в Нижнем Новгороде 6 ноября. По предварительной версии, водитель пассажирской легковушки привез клиента по указанному адресу. Однако тот сказал, что не будет оплачивать услугу. Между ними возник нешуточный конфликт, в ходе которого стороны дошли до рукоприкладства. В итоге шофер нажал на кнопку SOS, и через некоторое время на место приехала подмога в лице других таксистов. Они избили мужчину до смерти. Инцидент был зафиксирован на камеры. Подробности здесь.

4. Нижегородцы исполнили мечту девочки с ДЦП. Малышка давно хотела завести собаку. Родители просто обратились за помощью в паблик «Типичный Нижний». Спасительница нашлась буквально сразу. Теперь малышка счастлива. Подробности здесь.

Нижегородцы исполнили мечту девочки с ДЦП

Нижегородцы исполнили мечту девочки с ДЦП

5. На этой неделе стало известно, какие дороги будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в 2020 году. Оказывается, нас ждет масштабная дорожная кампания – в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в приволжской столице планируется отремонтировать 24 участка общей протяженностью 28 километров. Подробности здесь.

Стало известно, какие дороги будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в 2020 году

Стало известно, какие дороги будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в 2020 году

ИСТОЧНИК KP.RU

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