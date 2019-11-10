«Милейшие и забавные создания»: Две летучие лисицы родились в нижегородском зоопарке

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» снова пополнение. На этой неделе там родились сразу два детеныша летучей лисицы, и теперь в вольере живут семь особей.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, пока у новорожденных нет интереса к взрослой пище, он появляется примерно в три месяца. Сейчас они питаются молоком и не отцепляются от мамы.

Сотрудники «Лимпопо» напомнили, что летучие лисицы являются вегетарианцами. Размер их крыльев достигает 1,10 метра. В зоопарке у них есть отдельные зоны для отдыха и приема пищи, а освещение регулируется автоматически в зависимости от времени суток.

Пока у новорожденных нет интереса к взрослой пище, он появляется примерно в три месяцаФото: СОЦСЕТИ

Нижегородцы восхитились малышами.

- Милейшие и забавные создания. С пополнением в семействе! - поздравила Ольга Сова.

- Красотуля!мы все просто в восторге от них! В этом году не посчастливилось нам увидеть малышей,но три года назад малыша видели,мама качала его так же как и мы - люди, только кверхтормашками, - добавила Мария Ковыляева.

Напомним, в сентябре в нижегородском зоопарке на свет появился пушистый альпачонок. Специалисты отметили, что процесс прошел идеально! Малыш родился весом 6,5 килограмма.