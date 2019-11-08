Как добраться в Крым из Нижнего Новгорода на поезде

Продажа железнодорожных билетов до Крыма стартовала 8 ноября. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится уже 23 декабря, а на следующий день начнут курсировать поезда из Москвы в Симферополь. «КП - Нижний Новгород» посмотрела, сколько будет стоить для жителей приволжской столицы поездка в Крым на поезде с учетом, что прямых рейсов до Крыма из Нижнего не будет.

Если нижегородцы решат поехать на новогодние каникулы в Симферополь, то сначала придется добраться до Москвы. Самым быстрым вариантом будет «Стриж» с отправлением из Нижнего Новгорода в 18.58, он следует 3 часа 36 минут (билет от 1228 рублей). Самым дешевым вариантом окажется «Ласточка» с отправлением в 07.35, 09.40 и 13.36 (билет от 509 рублей). Дорогой поездка получится, если отправиться на «Сапсане» (билет в купе-переговорной от 25189 рублей).

Бюджетно добраться из Москвы в Нижний Новгород можно будет на «Ласточке», которая отбывает в 07.12 (билет от 572 рублей). Самым быстрым будет «Стриж» с отправлением в 20.21, он следует 3 часа 38 минут (билет от 1418 рублей). Ну а самым роскошным вариантом снова будет «Сапсан» (билет в купе-переговорной от 25189 рублей).

При этом билеты из Москвы в Симферополь с отбыванием в 23.45 (время в пути - 1 день 9 часа 5 минут) стоят от 3348 рублей. Обратно поезд с отправлением в 18.20 идет 1 день 10 часов 50 минут, а билеты на него стоят от 4187 рублей.

Если нижегородцы пожелают отправиться в Севастополь, то придется поехать через Санкт-Петербург. Быстрее это можно сделать на «Сапсане», который идет 8 часов 15 минут (отправление в 05.05). Билет на скоростной поезд стоит от 3553 рублей. Дешево можно будет доехать до Северной столицы на проходном поезде из Самары с отправлением в 14.02. Билеты на него стоят от 1303 рублей. Однако на дорогу придется потратить 22 часа 10 минут. Для любителей роскошных поездок есть билеты в СВ в фирменном поезде «Волга» - их стоимость начинается от 10120 рублей.

Из Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода за самый короткий срок - 8 часов 3 минуты - можно добраться на «Сапсане» (билет от 3792 рублей). Если есть желание сэкономить, то можно воспользоваться проходным поездом с отправлением в 17.45 (билет от 1289 рублей). Дорогим вариантом будет поездка на «Волге» (билет в СВ от 10856 рублей).

Вместе с тем билеты из Санкт-Петербурга до Севастополя с отбыванием в 14.00 (время в пути 1 день 19 часов 28 минут) стоят от 3650 рублей. Обратно поезд с отправлением в 15.55 идет 1 день 18 часов 25 минут, а билеты на него стоят от 3764 рублей.