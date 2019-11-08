2019-11-08T18:29:27+03:00
Общество

Как добраться в Крым из Нижнего Новгорода на поезде

«Комсомолка» узнала, сколько нижегородцам придется выложить за поездку в Симферополь и Севастополь
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Прямого сообщения между Нижним Новгородом и Крымом нет, поэтому придется добираться с пересадками.Прямого сообщения между Нижним Новгородом и Крымом нет, поэтому придется добираться с пересадками.
Изменить размер текста:

Продажа железнодорожных билетов до Крыма стартовала 8 ноября. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится уже 23 декабря, а на следующий день начнут курсировать поезда из Москвы в Симферополь. «КП - Нижний Новгород» посмотрела, сколько будет стоить для жителей приволжской столицы поездка в Крым на поезде с учетом, что прямых рейсов до Крыма из Нижнего не будет.

Если нижегородцы решат поехать на новогодние каникулы в Симферополь, то сначала придется добраться до Москвы. Самым быстрым вариантом будет «Стриж» с отправлением из Нижнего Новгорода в 18.58, он следует 3 часа 36 минут (билет от 1228 рублей). Самым дешевым вариантом окажется «Ласточка» с отправлением в 07.35, 09.40 и 13.36 (билет от 509 рублей). Дорогой поездка получится, если отправиться на «Сапсане» (билет в купе-переговорной от 25189 рублей).

Бюджетно добраться из Москвы в Нижний Новгород можно будет на «Ласточке», которая отбывает в 07.12 (билет от 572 рублей). Самым быстрым будет «Стриж» с отправлением в 20.21, он следует 3 часа 38 минут (билет от 1418 рублей). Ну а самым роскошным вариантом снова будет «Сапсан» (билет в купе-переговорной от 25189 рублей).

При этом билеты из Москвы в Симферополь с отбыванием в 23.45 (время в пути - 1 день 9 часа 5 минут) стоят от 3348 рублей. Обратно поезд с отправлением в 18.20 идет 1 день 10 часов 50 минут, а билеты на него стоят от 4187 рублей.

Если нижегородцы пожелают отправиться в Севастополь, то придется поехать через Санкт-Петербург. Быстрее это можно сделать на «Сапсане», который идет 8 часов 15 минут (отправление в 05.05). Билет на скоростной поезд стоит от 3553 рублей. Дешево можно будет доехать до Северной столицы на проходном поезде из Самары с отправлением в 14.02. Билеты на него стоят от 1303 рублей. Однако на дорогу придется потратить 22 часа 10 минут. Для любителей роскошных поездок есть билеты в СВ в фирменном поезде «Волга» - их стоимость начинается от 10120 рублей.

Из Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода за самый короткий срок - 8 часов 3 минуты - можно добраться на «Сапсане» (билет от 3792 рублей). Если есть желание сэкономить, то можно воспользоваться проходным поездом с отправлением в 17.45 (билет от 1289 рублей). Дорогим вариантом будет поездка на «Волге» (билет в СВ от 10856 рублей).

Вместе с тем билеты из Санкт-Петербурга до Севастополя с отбыванием в 14.00 (время в пути 1 день 19 часов 28 минут) стоят от 3650 рублей. Обратно поезд с отправлением в 15.55 идет 1 день 18 часов 25 минут, а билеты на него стоят от 3764 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она уже прощалась с жизнью»: трое школьников спасли от смерти в ледяной воде мать семерых детей
Ваня Бурмистров, Виталя Полосин и Леша Пермяков из поселка Майский просто отправились порыбачить в выходной день, но в экстремальной ситуации не растерялись и спасли жизнь односельчанке
Внимание и контроль: «Единая Россия» запустила сервис «Нацпроекты глазами людей»
Национальные проекты, реализацию которых президент Владимир Путин считает важнейшей целью для всей страны, должны стать ближе и понятнее людям. Сегодня, по статистике, о том, что делается в рамках реализации нацпроектов, знает всего лишь 7% россиян
Новости 24
Кубок Европы по сумо пройдет в Дзержинске
Михаила Коняхина назначили начальником ГУ Минюста РФ по Нижегородской области
Более 20 тысяч кубов ТКО ликвидируют со свалок Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде установят памятник Александру Невскому
Канатная дорога восстановила работу в Нижегородской области
Стоматологический комплекс включен в состав «Поездов здоровья»
Нижегородец избил до смерти собутыльника во время посиделки
Старшеклассников из Дзержинска отвезли на «Белое море» и в «Черную дыру»
Военнослужащие осуждены за кражу авиационного керосина в Нижегородской области
Стабильное уличное освещение установили в «Медвежьей долине»
В Лукояновской ЦРБ отсутствовала электронная запись на прием к врачам
Женщина на «Опеле» сбила девятиклассницу в Московском районе
Благоустройство парка «Дубки» в Нижнем Новгороде завершится к декабрю
Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожного курения в Московском районе
Уровень Волги поднялся после потепления и обильных осенних дождей
Пропавшие Настя Носкова и Настя Комарова найдены в Нижегородской области
Холодные и пасмурные выходные ожидают нижегородцев
В Нижнем Новгороде проектируют сеть коммуникаций для Нижневолжской набережной
Вероятность возникновения ЧС из-за сильного ветра сохраняется в Нижнем Новгороде
В Урене разыскивается водитель, сбивший девятилетнего мальчика
Госжилинспекция осуществила незаконную проверку нижегородского ДУКа
Глеб Никитин посетил открытие производства «Оргхим» в Малайзии
Строительство детского сада в ЖК «Бурнаковский» завершат в 2019 году
БК «Нижний Новгород» одержал третью победу в Лиге Чемпионов
В Нижнем Новгороде разыскивается водитель, сбивший насмерть пешехода
Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 60-летнего нижегородца
Более 110 незаконных рекламных конструкций убрали в Нижнем Новгороде