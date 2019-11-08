ЛУКОЙЛ вручил сертификаты победителям конкурса соцпроектов нижегородского региона

8 ноября 2019 года в малом зале Дворца культуры нефтехимиков города Кстово состоялась Торжественная церемония награждения победителей XIII Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» Нижегородского региона.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, заместитель главы администра¬ции Кстовского муниципального района Леонид Стрельцов, генераль-ный директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте¬оргсинтез» Андрей Богданов, заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень, а также более 50 представителей некоммерче¬ских организаций, муниципальных и бюджетных учреждений, ставших победителями Конкурса-2019.

В рамках церемонии состоялась презентация уже реализованных в 2018 году проектов, продемонстрированы ролики, рассказывающие об их итогах.

- В 2007 году Нижегородская область была стартовой площадкой этого масштабного проекта и стала флагманом социального партнерства в регионах деятельности Компании. С каждым годом количество заявок увеличивается, а их качество растет. Подводя итоги 13-го Конкурса, могу отметить, что проекты участников носят фундаментальный характер и рассчитаны на перспективу. Это позволяет решить многие актуальные для жителей региона проблемы. Особенность Конкурса на территории Нижегородской области заключается в поддержке долгосрочных програм¬м для социально не¬защищенных слоев населения, развития «дворово¬го» спорта, укрепления семей¬ных ценностей, преобразования городского пространства, эко¬логического воспитания и волон-терского движения,- отметил директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов.

Принимая во внимание то, что 2019 год в России объявлен "Годом Театра" приоритетной в этом году стала номинация "Духовность и культура" – ей на конкурсе было уделено особое внимание: победителями в данной номинации объявлен 21 проект. По направлению «Спорт» финансирование получат 14 проектов, в номинации «Экология» - 7.

- Проекты, представленные на конкурс, это глубоко продуманные идеи, программы реализации целей и, что самое главное, результат. Законодательное Собрание традиционно оказывает поддержку в проведении этого мероприятия. Хочется отметить его большую социальную значимость. Это пример партнерских отношений бизнеса и общественных организаций. Конкурс показывает, что в Нижегородской области очень много активных и неравнодушных людей, которые вносят весомый вклад в решении социально значимых задач, - сказала заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

Цель Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» — в качественном улучшении жизни людей, в отборе самых актуальных идей и решений на благо тех территорий, где работает Компания. Многие годы ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»(100% дочерняя структура ПАО «ЛУКОЙЛ»), будучи градообразующим предприятием, оказывает большую благотворительную и спонсорскую помощь учреждениям культуры, здравоохранения, детским учреждениям, ветеранским организациям, физкультуре и спорту, особое внимание уделяется благоустройству Кстова – города нефтепереработчиков.

- В 2019 году на рассмотрение Экспертного совета поступи¬ло 128 заявок, из них выбрано 42 проекта-победителя. Радует, что активное участие принимают в нем кстовские организации: многие из них участвуют ежегодно, реализуя, таким образом, довольно масштабные и перспективные проекты. Это свидетель¬ствует о том, что кстовчане за¬нимают активную жизненную позицию. Компания тщатель¬но подходит к отбору проектов: поддержку получают заявки, ко¬торые несут особую миссию, и после реализации будут прино¬сить пользу учреждениям, регио¬ну, обществу в целом, - оценил итоги Конкурса генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте¬оргсинтез» Андрей Богданов.