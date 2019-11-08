Арзамасские саблисты завоевали награды на Всероссийском турнире в Тольятти

Воспитанники арзамасского тренера высшей категории мастера спорта России Вадима Карпычева и тренера Александра Васяева стали призерами и победителями Всероссийского турнира по фехтованию на саблях в рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава».

Турнир прошел в минувшие выходные в Тольятти, сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода. На спортивное мероприятие съехались более 150 спортсменов из Московской, Самарской, Нижегородской областей, Республики Татарстан, Ульяновска, Саратова, Пензы.

Саблисты арзамасского спортклуба «Знамя» вернулись с солидным числом трофеев.

Личные соревнования (девочки):

Евгения Архипова – 3 место (по 2005 г.р.);

София Илюшина – 3 место (по 2007 г.р.);

Варвара Лукьянова – 2 место (по 2008 г.р.);

Вита Паркаева, Вероника Ганяева – 3 место (по 2009 г.р.);

Варвара Лукьянова – 1 место (по 2009 г.р.).

Личные соревнования (мальчики):

Артем Грачев – 2 место (по 2005 г. р.);

Алексей Баскаков – 3 место (по 2005 г.р.);

Марк Кривоногов – 3 место (по 2008 г.р.) и 2 место (по 2009 г.р.).

Командные соревнования (девочки):

София Илюшина, Виталия Паркаева, Алиса Тимакова, Вероника Токарева – 2 место (по 2007 г.р.);

Евгения Архипова, София Илюшина, Виталия Паркаева, Елена Пискунова – 2 место (по 2005 г.р.).

Командные соревнования (мальчики):

Артем Грачев, Алексей Баскаков, Ярослав Носов – 2 место (по 2005 г.р.).

Таким образом, арзамасские спортсмены завоевали 13 наград: одно золото, шесть серебряных медалей, шесть бронзовых.