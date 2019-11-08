Арзамасские саблисты завоевали награды на Всероссийском турнире в Тольятти
Воспитанники арзамасского тренера высшей категории мастера спорта России Вадима Карпычева и тренера Александра Васяева стали призерами и победителями Всероссийского турнира по фехтованию на саблях в рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава».
Турнир прошел в минувшие выходные в Тольятти, сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода. На спортивное мероприятие съехались более 150 спортсменов из Московской, Самарской, Нижегородской областей, Республики Татарстан, Ульяновска, Саратова, Пензы.
Саблисты арзамасского спортклуба «Знамя» вернулись с солидным числом трофеев.
Личные соревнования (девочки):
Евгения Архипова – 3 место (по 2005 г.р.);
София Илюшина – 3 место (по 2007 г.р.);
Варвара Лукьянова – 2 место (по 2008 г.р.);
Вита Паркаева, Вероника Ганяева – 3 место (по 2009 г.р.);
Варвара Лукьянова – 1 место (по 2009 г.р.).
Личные соревнования (мальчики):
Артем Грачев – 2 место (по 2005 г. р.);
Алексей Баскаков – 3 место (по 2005 г.р.);
Марк Кривоногов – 3 место (по 2008 г.р.) и 2 место (по 2009 г.р.).
Командные соревнования (девочки):
София Илюшина, Виталия Паркаева, Алиса Тимакова, Вероника Токарева – 2 место (по 2007 г.р.);
Евгения Архипова, София Илюшина, Виталия Паркаева, Елена Пискунова – 2 место (по 2005 г.р.).
Командные соревнования (мальчики):
Артем Грачев, Алексей Баскаков, Ярослав Носов – 2 место (по 2005 г.р.).
Таким образом, арзамасские спортсмены завоевали 13 наград: одно золото, шесть серебряных медалей, шесть бронзовых.