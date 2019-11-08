2019-11-08T13:36:42+03:00
Общество

Хор ветеранов АПЗ «Легенда» выступил в Москве

Концерт состоялся в канун Дня народного единства
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Хор ветеранов АПЗ «Легенда» выступил в МосквеХор ветеранов АПЗ «Легенда» выступил в МосквеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Хор ветеранов Арзамасского приборостроительного завода «Легенда» выступил в Москве в канун Дня народного единства. Коллектив пригласила в столицу председатель правления Камерного оперного театра-содружества «Гомер» Татьяна Винникова, заметившая арзамасцев на V фестивале «Семья нижегородская».

2 ноября 16 арзамасцев-ветеранов вышли на сцену полного зрителей концертного зала Государственного музея – Культурного центра «Интеграция» имени Островского на улице Тверской. Посмотреть на выступление «Легенды» приехали московские родственники многих участников хора.

Начинали строками о малой Родине: авторским стихотворением Марии Живодеровой «Нижегородский край» и песней «Арзамас, ты – капелька России». В программе хора было 18 номеров, в том числе выступления солистов и дуэтов.

Работали без перерывов почти полтора часа. Были и танцы, и частушки, а в финале концерта после «Плясовой» хористы спустились со сцены и продолжили петь и танцевать вместе со зрителями в фойе.

– Организаторы, среди которых были представители оперного искусства, высоко оценили наше выступление, назвали его «бальзамом на душу», – рассказала художественный руководитель хора «Легенда» Вера Шорохова. - Хвалили и профессионализм исполнения, и мастерство нашего музыкального руководителя Александра Мурашова, и костюмы. Мы же в восторге от организации мероприятия, от того, как нас гостеприимно встретили, от праздничного настроения, которое мы с москвичами подарили друг другу

Поездка получилась насыщенной не только творческими впечатлениями. Перед концертом приборостроители с автобусной экскурсионной программой побывали у храма Христа Спасителя, на Воробьевых горах, Красной площади. Заехали на Новодевичье кладбище, где возложили цветы к могиле Людмилы Зыкиной.

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