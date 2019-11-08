2019-11-08T13:22:13+03:00
Общество

Большая семья Юдиных-Гусенковых посвятила себя Арзамасскому приборостроительному заводу

Сейчас на предприятии трудятся восемь человек из династии
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Большая семья Юдиных-Гусенковых посвятила себя Арзамасскому приборостроительному заводуБольшая семья Юдиных-Гусенковых посвятила себя Арзамасскому приборостроительному заводуФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Дерево крепко корнями, а предприятие – трудовыми династиями. Среди них – семья Юдиных-Гусенковых, в которой почти все трудятся на АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина», сообщает пресс-служба предприятия.

Первым на АПЗ пришел в 1978 году учеником токаря в цех №54 глава семьи Юдиных Павел Иванович. В 90-х он ушел с завода, но уже в 2000 году вернулся в родной цех, где уже 19 лет продолжает трудиться на токарно-часовом участке.

Его супруга Марина Федоровна работает на АПЗ с 1982 года. Она трудилась в отделе информационных систем, заводской службе социальной сферы, а сейчас занимает должность табельщика в цехе № 54.

Их старшая дочь Елена после школы устроилась на завод в этот же цех, параллельно окончила вечернее отделение автомеханического техникума по специальности «Технология машиностроения», а затем – АПИ НГТУ. Она мастер токарно-часового участка, на котором работает отец. Ее стаж составляет уже 17 лет.

– Завод – моя любимая работа и семья. Сюда хожу с удовольствием. Обязанности интересные, всегда с людьми, – говорит Елена. – У меня на участке 24 человека, номенклатура до 400 деталей – не соскучишься.

Брат Елены, Алексей, окончил профессионально-техническое училище №68 по специальности «Монтажник РЭАиП», работал в сфере строительства. Когда узнал, что идет набор в цех №41, написал заявление о приеме. Сейчас он собирает и регулирует сложные изделия спецтехники.

Жена Алексея, Марина, с 2015 года работает токарем в цехе №54. Супруги воспитывают восьмилетнего сына.

– Работа ладится, детали получаются красивые, как на выставке, – отмечает Марина. – Пришла на АПЗ по совету свекрови и не жалею: завод – это стабильность, хорошая зарплата.

Младшая сестра Марины, Анастасия Ефремова, пришла в 2012 году гальваником в цех №16. А их мама Наталья Красавина – штамповщик в цехе №57.

Другая ветвь династии – семья Гусенковых. Сестра Марины Федоровны Юдиной, Людмила Гусенкова, трудилась на АПЗ не один десяток лет в цехах №45 и №47. Ее супруг Виктор Иванович с 1979 года работал электромонтером в цехе №73, обслуживал электрооборудование цеха №65. Оба имеют трудовые награды. Сейчас супруги Гусенковы на заслуженном отдыхе.

– С предприятием связаны самые лучшие воспоминания, – говорит Людмила Федоровна. – Ходили на работу с удовольствием. Жизнь тогда кипела: субботники, праздники, трудовые состязания, концерты. Радовались, дружили, росли профессионально.

Их сын Александр начинал на АПЗ учеником оператора станков с ПУ. Окончил курсы наладчиков станков и манипуляторов с ПУ. По этой специальности трудится в цехе №54. В свободное время профессионально занимается пауэрлифтингом. Вместе с супругой растит сына.

Большая семья Юдиных-Гусенковых любит отдыхать на берегу Волги близ города Лысково. Здесь собирается порядка 20 человек. У костра звучат песни и душевные разговоры о жизни и общей заводской судьбе.

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