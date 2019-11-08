Дефектоскопист АПЗ Татьяна Михеева: «Найти брак – интересно, но лучше, чтобы его не было!»

Слово «рентгенологи» обычно ассоциируется с медицинскими работниками. Однако и на производстве есть свои укротители излучения. Ветеран Арзамасского приборостроительного завода Татьяна Михеева, 20 лет проработавшая дефектоскопистом рентгено- и гаммаграфирования, рассказала, как работали люди этой профессии в 80-х и 90-х годах.

Татьяна Михеева пришла на должность дефектоскописта в рентген-лабораторию цеха №68 в 1982 году. На тот момент она имела опыт работы комплектовщицей в цехе №42 и техником в производственно-диспетчерском отделе.

– Кругом свинец, даже штукатурка просвинцованная была. Стены метровой толщины. Высокая степень защиты. Новое место, конечно, пугало. Но мы люди особой закалки, трудностей не боимся, – рассказывает Татьяна Михеева. – Учились, осваивали тонкости, читали книги, изучали технологии, повышали разряды. Главное было – найти брак: поры в изделии, шлаки, трещины. Отбракованные у нас детали сразу шли на переплавку.

В 80-е годы в ходу был еще пленочный метод. Принцип схож с проявкой фотографий: сделанные снимки отправляли в темную фотокомнату, где их обрабатывали в собственноручно приготовленных растворах проявителя, закрепителя, затем сушили. А потом снимок шел на расшифровку.

– Работали в две смены по три человека. Распределялись в смене: кому «светить» в съемочной, кому – проявлять. Если выпадало работать в фотокомнате, приходилось проводить там все 12 часов. Поэтому на медосмотрах нам обязательно проверяли глазное дно.

Каждая смена выдавалась подвижной. Деталь надо было поместить в установку, определить необходимый режим, потом выждать нужное время. Затем изделие менялось, и процесс повторялся. В день делали около 200 снимков размером 30х40 см.

Непросто было решить вопрос с отходами, поскольку в пленках и фиксажном осадке содержалось серебро. Осадок измельчали в порошок, а пленки рвали вручную. Потом все это сдавали в Госфонд.

– Основной работой было литье 68-го, детали других цехов, рентген которых положен по техпроцессу. Были заказы на рентген из города. Однажды нам даже привозили на дефектоскопию аппарат от морозильной установки из морга. Только мы могли проверить такой габаритный объект. Нашли в нем трещину.

В конце 80-х почти весь коллектив лаборатории вышел на пенсию – по вредным условиям труда.

За новую задачу руководства – освоить проверку сварных швов счетчиков газа – взялись два дефектоскописта: Татьяна Ивановна Михеева и Галина Валентиновна Колесова, которая сейчас занимает пост начальника лаборатории неразрушающего контроля. Это требовало и новых знаний, и нового оборудования.

– До этого мы в глаза не видели сварной шов. Это не литье, а значит, подход совсем иной. Ездили вместе с Галиной Валентиновной в Нижний Новгород на учебу. Нам помогали сотрудники КБ, приезжал академик из Сарова. Так как пленка была дорогостоящим материалом, перешли на беспленочный метод – определяли наличие брака через монитор.

Объем работы рос, коллектив вновь стал увеличиваться. Многие специалисты трудятся в лаборатории до сих пор. Татьяна Ивановна к 2001 году перевелась в цех №64 комплектовщицей, а в 2009-м оставила завод.

Сегодня она помогает детям воспитывать внуков, руководит хором микрорайона №13 «Синева», работает с документами архива, собирает информацию о предках – пока добралась до 1755 года. Но навыки, полученные в рентген-лаборатории, не забыла.

– Покажите мне снимок детали – сразу скажу, есть ли брак. До сих пор считаю эту работу интересной, требующей точности, внимательности, грамотности. С одной стороны, найти брак – хорошо, но лучше, чтоб его не было. Поздравляю своих коллег с профессиональным праздником, желаю здоровья и благополучия!