«Отколол себя от единства РПЦ»: Стала известна суть обвинений священника из Шахуньи, оказавшегося на скамье подсудимых

Городецкая епархия прокомментировала дело попавшего на скамью подсудимых священника Сергея Цепова. Сначала иерея отстранили от служения в церкви, а после завели на него уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Напомним, настоятель шахунского прихода пошел под суд после того, как назвал Патриарха Кирилла еретиком. Иерей рассказал, что отношение к владыке изменилось у него в 2016 году, когда РПЦ встретился с Папой Римским.

- Патриарх Кирилл сказал, что Папа Римский - это его брат, а католики - наши братья. Тогда-то я и перестал за него молиться. Рассказал об этом прихожанам на проповеди, доводил до людей, что Папа Римский - не брат нам и ни отец. Это ересь латинствующая, - заявил священник.

Прошло два года, и кто-то, видимо, решил пожаловаться на оппозиционного отца в епархию. Его вызвали «на ковер», где он написал рапорт, в котором подробно изложил, по каким апостольским правилам нельзя поминать еретика, коим, по его мнению, является глава РПЦ.

В феврале 2018 года, со слов Сергея, его вызвал к себе на разговор епископ Августин. Сказал, что претензий к нему не имеет, а после встречи пошел и написал заявление в прокуратуру.

- [Уголовное] дело уже в шесть томов. Его передали в суд, - пояснил священник.

В четверг 7 ноября Городецкая епархия изложила свою позицию по этому делу. Там рассказали, что совершенные Сергеем Цеповым нарушения находятся в разных правовых плоскостях - канонической (нарушение церковной дисциплины) и юридической (нарушение российского законодательства).

- В рапорте от 30 января 2018 года на имя епископа Городецкого и Ветлужского Августина иерей Сергей Ионович Цепов заявил, что у него имеются основания «прекратить молитвенно-евхаристическое общение с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, митрополитом Нижегородским Георгием и вами. Отныне и вы для меня лжеепископ, и все прещения наложенные вами, считаю недействительными», - рассказала пресс-служба епархии. - Таким образом иерей своей волей отколол себя от единства Русской православной церкви, а, значит, далее не мог исполнять свое пастырское служение, в том числе находиться на должности настоятеля прихода церкви. Указом епархиального архиерея он был освобожден от занимаемой должности настоятеля.

При передаче дел новому настоятелю церкви к епископу Августину обратились члены приходского собрания, которые заявили, что Сергей Цепов присвоил себе квартиру, принадлежащую приходу. Также, по их словам, он тайком похитил денежные пожертвования прихода. Проверкой финансово-хозяйственной деятельности прихода за время служения там иерея Сергея Иоанновича занялась специальная комиссия. Она-то и выявила, что священник похитил добровольные пожертвования частных компаний и деньги из сейфа, находящегося в церковной лавке.

- Необходимо подчеркнуть, что должность бухгалтера прихода на тот период времени занимала жена иерея Сергея Цепова, - добавили в епархии. - Ему было предложено вернуть приходу имущество и финансовые средства. Данное предложение было отвергнуто иереем.

Спустя три месяца настоятелю шахунского прихода запретили в течение пяти лет совершать богослужения, таинства и требы, а также носить крест и рясу. А спустя еще три месяца в отношении иерея было возбуждено уголовное дело.

- Уголовное дело, возбужденное в отношении иерея Сергея Ионовича Цепова и прекращение его молитвенно-евхаристическое общения с Патриархом Московским и всея Руси, епископатом и священнослужителями Русской православной церкви никоим образом не связаны между собой, так как находятся в различных правовых плоскостях, - заключили в Городецкой епархии.

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