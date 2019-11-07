2019-11-07T16:04:07+03:00
Дом. Семья

«Она медленно умирает»: в Павлове четыре дня спасали кошку, застрявшую на дереве

Сейчас кошка находится на лечении в стационаре
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Она медленно умирает»: в Павлове четыре дня спасали кошку, застрявшую на дереве«Она медленно умирает»: в Павлове четыре дня спасали кошку, застрявшую на деревеФото: СОЦСЕТИ
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Жители Павлова несколько дней пытались спасти кошку, забравшуюся на вершину дерева. Бедняжка никак не могла спуститься самостоятельно. Посты с мольбой о помощи неравнодушные горожане разместили в социальных сетях.

- На улице Перчанкина на дереве на уровне 5-6 этажа уже четвертый день сидит и, скорее всего, медленно умирает кошка. Днем на нее нападают вороны. Звонили везде, никто не хочет помочь, - пожаловались павловчане.

Многие подписчики не оценили проблему и предложили подождать, пока кошка сама спустится на землю.

- Еще ни одной мертвой кошки не видел на дереве. Ослабнет – сама слезет, - заявил Андрей Петров.

- МЧС больше делать нечего, как кошек с деревьев снимать, можно подумать, у них нет более важных дел, - заметил Роман Захаров.

Но большинство все же обеспокоились – ведь кошка, которая несколько дней провела на дереве, уже явно ослабла от голода и обезвоживания. Только вот предложить реальную помощь мало кто смог. Однако в конце концов местные жители все же скинулись на вызов подъемной техники. Правда, даже вышки не хватило до того уровня, где сидела кошка... Но в итоге пушистую альпинистку все же спасли.

- Спасибо всем огромное, кошку спасли методом стряхивания с дерева, вышка немного не дотянула. Сейчас она в стационаре, - рассказала в социальной сети «ВКонтакте» Ольга Аксенова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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