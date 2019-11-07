«Не оставляем надежду»: Поиски 13-летней Маши Ложкаревой продолжаются
Поиски пропавшей в прошлом году Маши Ложкаревой продолжаются. И уже в ближайшую субботу, 9 ноября, добровольцы снова отправятся в «поля».
- Мы не оставляем надежду найти Машу, - заявили в поисково-спасательном отряде «Волонтер» 7 ноября.
Девочка уехала кататься на велосипеде и не вернулась.Фото: СОЦСЕТИ
Новость о том, что 1 августа 2018 года пропала 13-летняя Маша Ложкарева облетела всю Нижегородскую область. Объявления с портретом подростка появились на столбах, остановках, в торговых центрах и даже на стеклах некоторых автомобилей. Ее искали сотни неравнодушных жителей, но без толку. Девочка будто сквозь землю провалилась.
«Комсомолка» рассказывала, что Маша гостила на даче у своего отца в садоводческом товариществе «Борок» Кстовского района. Подруги разъехались, девочка стала скучать и вечером отпросилась у папы покататься на велосипеде. Ничто не предвещало беды, ведь места там спокойные. Обычно Маша уезжала не слишком далеко от дачного домика, а тут исчезла из поле зрения на полтора часа. Отец забеспокоился.
Маша Ложкарева вместе со своей мамой.Фото: СОЦСЕТИ
- Я хватился ее через полтора часа, понял, что телефон не доступен, вышел туда, где она каталась. Машины шли каждые 50 метров. Всем все видно. А она исчезла, - рассказал Владимир Ложкарев.
На следующий день были развернуты масштабные поиски. Девочку искали полицейские, следователи, спасатели МЧС, росгвардейцы и волонтеры. Однако найти ее так и не удалось.
Чуть позже ПСО «Волонтер» объявил вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за достоверную информацию о месте нахождения Маши Ложкаревой и 50 тысяч рублей за ее велосипед или телефон.
Волонтеры осмотрели все колодцы в окрестностях СНТ "Борок".Фото: СОЦСЕТИ
За год поисков 13-летней девочки была проведена колоссальная работа. К настоящему моменту уже отметены версии несчастного случая и самовольного ухода Маши из дома. Главной версией ее исчезновения является криминальная, но ее также надо проверять.
- Если год назад мы искали предметы на поверхности, то сейчас ищем закопанные велосипед или телефон, - объяснил «Комсомолке» Сергей Шухрин. - Это очень медленный и детальный поиск. Сегодня еще можно увидеть раскопы, мы проверяем землю металлоискателем и специальными щупами.
9 ноября волонтеры вместе со всеми желающими отправятся на новые девочки. Сбор поисковиков намечен на 09.00 на повороте с Казанской трассы на Подлесово (координаты 56.062628, 44.381773). Требуются люди и машины. Форма одежды – лес (по погоде). С собой следует захватить воду, горячие напитки, перекус, перчатки, головные уборы, сменную обувь с одеждой, резиновые сапоги, дождевики, фонари и батарейки. Желающим присоединиться к поиску необходимо позвонить инфоргу Наталье по телефону 8-920-006-02-29 либо на горячую линию «Волонтера» по телефону 291-51-51.
КОНКРЕТНО
Приметы пропавшей Маши Ложкаревой: на вид 12 лет, рост около 164 см, худощавое телосложение, овальное лицо, серо-голубые глаза, рыже-русые волосы, стрижка «каре», носит очки в пластиковой оправе розово-красного цвета.
Была одета в голубые джинсовые шорты, светлую футболку с рисунком, сланцы бело-синего цвета.
Передвигалась на велосипеде марки «Форвард» красного цвета.
Если у вас есть любая информация о местонахождении Маши Ложкаревой, обращайтесь к следователями Следственного комитета по телефону 8-920-069-52-63 либо сообщите в полицию по телефону 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU