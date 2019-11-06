Арзамасский хормейстер Иван Шечков стал лауреатом премии Правительства РФ «Душа России»

Хормейстер самодеятельного коллектива «Водоватовские ребята» Арзамасского района Нижегородской области Иван Шечков стал лауреатом премии Правительства РФ «Душа России». Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Иван Шечков получил в 1992 году профессиональное образование в Горьковском областном культурно-просветительском училище по специальности «руководитель самодеятельного народного хора», вернулся в родное село и начал творческую работу в должности художественного руководителя дома культуры. Там возродились сразу три местных вокальных коллектива.

В 1993 году Иван Шечков был назначен директором ДК. А в середине 90-х годов Арзамас и Арзамасский район увидел новое творение Ивана Шечкова – мужской вокальный ансамбль «Водоватовские ребята», который был собран из сельских исполнителей народной песни.

Сейчас «Водоватовские ребята» – лауреат и дипломант многочисленных региональных, всероссийских и международных конкурсов. В 2012 году приказом министра культуры Нижегородской области ансамблю присвоено звание «народный». Иван Шечков с 2012 года по настоящее время работает в должности хормейстера этого образцового самодеятельного коллектива.

Разностороннюю поддержку коллективу оказывает лично генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Олег Лавричев.

– После того, как Олег Вениаминович услышал нас, стал приглашать выступать на различные мероприятия, – рассказывает участник коллектива «Водоватовские ребята», директор Абрамовского КДК Александр Усимов. – Например, в этом году мы снова выступили на фестивале «Арзамасский гусь». В День города работали на сцене площадки АПЗ. Наш коллектив стал другом и партнером Арзамасского приборостроительного завода, и все это благодаря его генеральному директору.

Иван Шечков также является создателем юношеского вокального ансамбля «Задоринка» и детского «Мозаика». Ребята дарят свое творчество сельчанам и жителям других поселений. Делают они это с азартом и гордостью за свое село.

Особая страница творческой биографии Шечкова – ансамбль «Радуга», это семейный коллектив, объединяющий несколько поколений известных водоватовских фамилий.

Под руководством Ивана Венедиктовича сейчас в ДК занимается полсотни человек в возрасте от 10 до 70 лет.

– Ко всему прочему Иван активно сотрудничает с приходом храма в честь Воскресения Христова в Водоватове. Он участвует в православных конкурсах и фестивалях, – говорит Александр Усимов. – Можно сказать, жизнь этого творческого человека посвящена сохранению русской песни, возрождению национальных традиций, способствующих эстетическому и духовно-нравственному воспитанию нашего общества.