«Он выбрал архетип жертвы»: Специалист по магии оценил способности «карающего бога» из дома с иконами в центре Нижнего Новгорода

Владелец таинственного дома с иконами в центре Нижнего Новгороде, уже десять лет держащий в страхе горожан снискал всероссийскую известность. Виктор Ярмин, именующий себя «карающим богом», стал героем очередного выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале. В студию он явился во всеоружии – с посохом бабушки и венцом защиты.

- Это посох моей бабушки, которую боялись колдуны, - пояснил Виктор Ярмин. – Я же просто «гадкий утенок» - мне все по жизни доставалось очень тяжело. С собой у меня венец защиты от врагов, которые делают нападки на меня и настраивают на меня людей. Я специально проводил обряд и связывался с Иисусом Христом, спрашивал разрешения стать «карающим богом». И он мне разрешил.

Для журналистов телепрограммы Виктор Ярмин даже организовал небольшую экскурсию по своему мистическому дому. И все здесь оказалось под стать «карающему богу».

- Первый этаж в моем доме – обрядовый. Здесь есть символ потустороннего мира – дьявол, крысы мертвые, кости с кладбища, – показал нижегородец. - Зеркало – это портал в мир мертвых. Здесь же есть древнеегипетский саркофаг, куда я кладу имена своих врагов.

Присутствующий в студии парапсихолог и специалист по магии Дардо Кусто тут же оценил магические способности «карающего бога» и вынес свой вердикт.

- Маг – это человек, меняющий свою реальность в лучшую сторону, - пояснил парапсихолог. – Виктор же выбрал себе архетип жертвы. Он держит в себе обиду, чтобы снять с себя ответственность за свою жизнь.

Внутри интерьер дома оказался под стать владельцу.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Напомним, ранее «Комсомолка» уже писала об обитателе таинственного дома с иконами и даже выслушала исповедь «карающего бога». Тогда нам удалось выяснить, что стало причиной такого странного поведения нижегородца.

- В конце 80-х мне первому в Нижегородском районе дали участок под частную автомастерскую и автомойку, - вспоминает Виктор Ярмин. - С 1992 года людей обслуживал, ко мне тогда со всего города ехали. Я бы так и работал, если бы на меня потом не «наехали»! Пока напротив была детская площадка, никому я не мешал. А потом прямо перед моей мастерской элитные дома построили. Чиновники, депутаты, силовики - у всех там квартиры были. А у меня день и ночь клиенты едут, компрессор работает. Ну, и не понравилось им такое соседство! Сначала ко мне «братки» приехали - дескать, отдавай 50 процентов выручки. А потом по судам начали меня таскать - то одной бумажки у меня нет, то другой. Я на эти заседания как на работу ходил. Наконец, надоело мне это все, плюнул да и прикрыл мастерскую.