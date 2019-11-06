«Во всем поселке меня поддерживают!»: Священник из Шахуньи обвиняется в растрате

Настоятель шахунского прихода Сергей Цепов оказался на скамье подсудимых после того, как назвал Патриарха Кирилла еретиком. Иерей рассказал, что отношение к владыке изменилось у него в 2016 году, когда РПЦ встретился с Папой Римским.

В Нижегородской области священника обвинили в растрате.

- Патриарх Кирилл сказал, что Папа Римский - это его брат, а католики - наши братья. Тогда-то я и перестал за него молиться. Рассказал об этом прихожанам на проповеди, доводил до людей, что Папа Римский - не брат нам и ни отец. Это ересь латинствующая, - заявил священник.

Прошло два года, и кто-то, видимо, решил пожаловаться на оппозиционного отца в епархию. Его вызвали «на ковер», где он написал рапорт, в котором подробно изложил, по каким апостольским правилам нельзя поминать еретика, коим, по его мнению, является глава РПЦ.

- Поминая еретика, мы сами становимся еретиками, а коль молчим - бога предаем! - уверен батюшка. - Сняли меня с настоятельства. Потом постепенно запретили богослужения, заполнение треб. Пришлось передавать все дела и финансовые документы. Никаких ко мне претензий не было. Но я остался служить в своем поселке, никуда не уехал. И начались проверки. Якобы проверки.

В феврале 2018 года, со слов Сергея, его вызвал к себе на разговор епископ Августин. Сказал, что претензий к нему не имеет, а после встречи пошел и написал заявление в прокуратуру.

- Заявление полное клеветы. У меня начали делать обыски в квартире, искать документы, говорить, что я жил по исправленному уставу. Естественно, это было придумано непонятно кем, - заявил священник. - [Уголовное] дело уже в шесть томов. Его передали в суд. Ну, как Бог даст. Господь сказал: «Если меня гонят, то и вас будут гнать». Нужно воспринимать все спокойно. Уже год с лишним все это длится. Слава богу, мы здесь молимся. Есть помещение. Прихожан немного, но есть люди, которые меня понимают. И во всем поселке меня поддерживают.

Добавим, что на сайте Шахунского районного суда сообщается: в отношении Сергея Цепова возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Потерпевшей стороной выступает Городецкая епархия.

«Комсомольская правда» направила запрос в пресс-службу Нижегородской епархии с просьбой прокомментировать произошедшее.