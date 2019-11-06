Провал на Красноуральской заделали после жалобы в соцсети

Крупный провал асфальта в Автозаводском районе Нижнего Новгорода заделали после жалобы местной жительницы в социальной сети «ВКонтакте». Яма образовалась возле остановки общественного транспорта и поначалу была не слишком большой, но через некоторое время обрела весьма внушительные размеры.

Провал на Красноуральской заделали после жалобы в соцсетиФото: СОЦСЕТИ

- На перекрестке улицы Красноуральской и улицы Спутника около остановки была яма, а сейчас из нее образовался провал диаметром с покрышку колеса и глубиной 1,5-2 метра, - пожаловалась Елена Котомина-Кузнецова в группе «Автозавод. Нижний Новгород» и прикрепила в доказательство фотографии. О размерах провала говорит и то, что кто-то умудрился затолкать в него стул.

Городская администрация отреагировала на слова женщины оперативно – в тот же день провал был ликвидирован. Об этом чиновники отчитались прямо в комментариях к посту нижегородки.