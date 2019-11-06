Арзамасские приборостроители побывали на экскурсии в Йошкар-Оле

Цех №50 АО «АПЗ» посетил один из красивейших городов России – Йошкар-Олу, что означает «Красный город». Поездка была организована предцехкомом цеха при поддержке председателя первичной профсоюзной организации, сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Город и впрямь красный: центральная площадь застроена кирпичными зданиями, есть копия Спасской башни с курантами, зубчатая кремлевская стена, великолепные соборы. Кажется, что находишься в Москве на Красной площади.

А на другой стороне реки Кокшайки располагается Амстердамский квартал неописуемой красоты. Огромное количество памятников находится в этом городе. Главный – Йошкин кот, который, по местным поверьям, исполняет желания. Гости из Арзамаса посетили и этнографический музей, где познакомились с бытом и жизнью марийцев.