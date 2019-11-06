2019-11-06T13:33:49+03:00
Общество

Председатели профсоюзов РФЯЦ побывали на семинаре в Арзамасе

Семинар состоялся на территории пансионата «Морозовский»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Председатели профсоюзов РФЯЦ побывали на семинаре в АрзамасеПредседатели профсоюзов РФЯЦ побывали на семинаре в АрзамасеФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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В пансионате «Морозовский» прошел выездной семинар председателей профсоюзных комитетов РФЯЦ из города Сарова. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Гости приехали по приглашению генерального директора АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» Олега Лавричева, председателя первичной профсоюзной организации предприятия Александра Тюрина и директора пансионата «Морозовский» Натальи Иванковой – всего более 20 лидеров профсоюзного актива ядерного центра.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы сотрудничества профсоюзных организаций двух крупнейших заводов Нижегородской области, прошла презентация «Морозовского» как базы отдыха и оздоровления работников РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Для гостей организовали экскурсию, на которой они ознакомились с коттеджами, номерным фондом, саунами и бассейнами, русской баней на берегу озера, спортивными площадками и тренажерным комплексом, банкетными залами и зоопарком.

На следующий день они посетили музей АПЗ, узнали историю градообразующего предприятия и факты из биографии Павла Пландина.

– С коллегами из Сарова мы поддерживаем тесный контакт, – говорит Александр Тюрин, – обмениваемся новостями, а также перенимаем друг у друга опыт. Такие встречи полезны, они заставляют искать новые пути работы с членами профсоюза. К примеру, сейчас наша сторона консультирует коллег из РФЯЦ по реализации профсоюзной дисконтной программы.

– Нас хорошо приняли. Впечатления положительные. Надеюсь, наша дружба продолжится, а сотрудничество станет плодотворным, - поделился председатель профсоюза РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван Никитин.

– Интересно побывать на других производствах, а на АПЗ - особенно, потому что он всегда на слуху. Нас тепло встретили в пансионате. Поездка стала познавательной, мы обменялись практическим опытом, - рассказала председатель профкома завода РФЯЦ-ВНИИЭФ Екатерина Хорькова.

– Пансионат «Морозовский» произвел хорошее впечатление. Хорошо, что он находится недалеко от Сарова. Музей АПЗ просто замечательный! Сейчас нам интересна программа по дисконтным картам, хотелось бы запустить ее у нас на предприятии, - отметила ведущий инженер-исследователь РФЯЦ-ВНИИЭФ Инесса Мочкина.

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