2019-11-06T12:57:27+03:00
Общество

Ветеран АПЗ поделился раритетным снимком с предприятия

Николай Самойленко проработал на Арзамасском приборостроительном заводе 35 лет
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Ветеран АПЗ поделился раритетным снимком с предприятияВетеран АПЗ поделился раритетным снимком с предприятияФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Разбирая домашний архив с фотографиями, ветеран Арзамасского приборостроительного завода Николай Петрович Самойленко отыскал снимок. На коллективном фото – молодые инженеры и мастера участков цеха №49. Именно они развивали гироскопию на предприятии.

Николай Самойленко окончил Харьковский авиаинститут в 1969 году. Приехал в Арзамас, где молодого человека приняли мастером в сборочный цех №37 АПЗ.

– В 70-е годы на предприятии гироскопическое производство только развивалось, – вспоминает Николай Петрович. – Создавались новые сборочные цеха по выпуску высокоточных узлов и систем, высокочувствительных датчиков и точных элементов для авиационной и космической отраслей. Лучшие инженеры и конструкторы того времени работали над их выпуском.

Каждый, кто отвечал за выпуск специзделий, понимал уровень ответственности.

– Когда я руководил исследовательской лабораторией в цехе №49, руководство завода направило меня с начальником бюро надежности в Йошкар-Олу на предприятие, где произошла внештатная ситуация, для анализа случившегося. На месте нам удалось доказать, что прибор, выпущенный на АПЗ, был исправен, он не мог стать причиной аварии.

В результате в адрес руководства завода отправили телеграмму, что вины предприятия нет.

Застал Николай Петрович и перестроечные времена. В те годы на заводе сформировали маркетинговый отдел для сбыта продукции.

– Склады были переполнены гражданской продукцией, – вспоминает ветеран. – Искали пути сбыта, заключали договоры с магазинами, чтобы получить прибыль. Все мы хотели сохранить завод.

С 2004 года Николай Петрович на пенсии, но до сих пор следит за развитием завода. С ностальгией вспоминает годы работы на нем. 35 лет трудового стажа просто так не отпускают.

– Листая страницы заводской газеты «Новатор», понимаю, насколько производство шагнуло вперед, – говорит Николай Петрович. – Во многом это заслуга нынешнего руководства предприятия.

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