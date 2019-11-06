«Мне ничего не надо!»: Пенсионерка, которая в одиночку выполнила ямочный ремонт в Гидроторфе, отказалась от помощи

Есть женщины в русских селеньях! И 80-летняя жительница нижегородской глубинки яркое тому подтверждение. Зоя Григорьевна Кочетова не стала дожидаться, когда местные чиновники залатают выбоины на дороге, а в одиночку выполнила ямочный ремонт в родном Гидроторфе Балахнинского района. Автомобилисты рассказали о героическом поступке пожилой нижегородки в социальных сетях, чем привлекли внимание нижегородского Общероссийского народного фронта.

Фото: https://vk.com/typical_nn

- Как у большинства людей ее возраста, у Зои Григорьевны не очень много здоровья, зато много ответственности за все происходящее вокруг. Наблюдая из окна, как машины задевают придорожные рябинки, пенсионерка переживала и шла помогать деревцам - то ветку подвязывала, то ствол укрепляла колышком, - рассказали в ОНФ. - Пенсионерка понимала: водители не специально уродуют деревца, просто дорога на Административной улице далека от совершенства. Проще сказать - нет никакой дороги. Яма на яме! Поэтому автомобилистам и приходится заезжать на палисадник.

По словам общественников, мысль самостоятельно отремонтировать проезжую часть пришла к нижегородке внезапно.

Фото: https://vk.com/typical_nn

- Увидела, что рядом начали разбирать старый барак. Взяла тележку и пошла за кирпичами. Потом принялась укладывать стройматериал в ямы. Шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком. И силами 80-летней женщины самые большие ямы на поселковой дороге были ликвидированы, - уточнили в ОНФ.

Активисты навестили пенсионерку, выполнившую ямочный ремонт в родном поселке, и поинтересовались, какая помощь ей требуется. На что скромная Зоя Григорьевна ответила: «Лично мне ничего не надо, а вот дорогу помогите сделать как следует!»

Фото: пресс-служба нижегородского ОНФ.

В ОНФ пояснили, что уже обратились в администрацию Балахнинского района по поводу ремонта дороги на Административной улице. Ситуация находится под контролем общественников.