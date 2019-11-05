2019-11-05T15:56:34+03:00
Общество

Премиальный дизайн и удивительный звук: мастер-класс по новинкам от Harman Kardon

С мастер-классом в Нижний Новгород компания приезжает впервые
Эльвира ОСИПОВА
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Фото предоставлено организаторами мероприятияФото предоставлено организаторами мероприятия
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Вас интересуют новейшие технологии в области акустики? Тогда Вам обязательно стоит посетить мастер-класс, который пройдет в Нижнем Новгороде 9 ноября. В PULT.ru приезжают представители компании Harman Kardon.

Американская фирма Harman Kardon специализируется на производстве технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков. Технологии фирмы отличаются высоким качеством исполнения и нестандартностью решений.

С мастер-классом в Нижний Новгород компания приезжает впервые — это уникальная возможность обсудить назревшие вопросы напрямую с представителями и узнать об эксклюзивных новинках. На лекции будут раскрыты следующие темы:

- Современной концепция производства акустических систем

- Потенциал акустических систем как части интерьера

- Современные функции: умный дом и голосовые помощники

Конечно, основное внимание будет уделено новинке: линейке умных акустических систем Harman Kardon Citation. Обсудим: необычный индустриальный дизайн, управление устройствами «умного дома», голосовое управление с помощью Google Ассистента и многое другое. Кроме того, нам расскажут о встроенной технологии Chromecast, которая позволяет легко получить доступ к более чем 300 сервисам потокового воспроизведения музыки в HD качестве.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке — участие совершенно бесплатное. Начало в 13:30.

Всех гостей ждут сувениры и фурше. А в подарок самым внимательным посетителям - портативные колонки Harman Kardon Esquire Mini 2!

Адрес: PULT.ru Нижний Новгород, ул. Минина д.22/4

Дата: 9 ноября, в 13:30

Регистрация на мероприятие.

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