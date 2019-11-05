Премиальный дизайн и удивительный звук: мастер-класс по новинкам от Harman Kardon
Вас интересуют новейшие технологии в области акустики? Тогда Вам обязательно стоит посетить мастер-класс, который пройдет в Нижнем Новгороде 9 ноября. В PULT.ru приезжают представители компании Harman Kardon.
Американская фирма Harman Kardon специализируется на производстве технологий для автомобильного, потребительского и корпоративного рынков. Технологии фирмы отличаются высоким качеством исполнения и нестандартностью решений.
С мастер-классом в Нижний Новгород компания приезжает впервые — это уникальная возможность обсудить назревшие вопросы напрямую с представителями и узнать об эксклюзивных новинках. На лекции будут раскрыты следующие темы:
- Современной концепция производства акустических систем
- Потенциал акустических систем как части интерьера
- Современные функции: умный дом и голосовые помощники
Конечно, основное внимание будет уделено новинке: линейке умных акустических систем Harman Kardon Citation. Обсудим: необычный индустриальный дизайн, управление устройствами «умного дома», голосовое управление с помощью Google Ассистента и многое другое. Кроме того, нам расскажут о встроенной технологии Chromecast, которая позволяет легко получить доступ к более чем 300 сервисам потокового воспроизведения музыки в HD качестве.
Фото предоставлено организаторами мероприятия
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке — участие совершенно бесплатное. Начало в 13:30.
Всех гостей ждут сувениры и фурше. А в подарок самым внимательным посетителям - портативные колонки Harman Kardon Esquire Mini 2!
Адрес: PULT.ru Нижний Новгород, ул. Минина д.22/4
Дата: 9 ноября, в 13:30