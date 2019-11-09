ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с московским «Спартаком-2»

В субботу, 9 ноября 2019 года, на стадионе «Нижний Новгород» прошел очередной матч Футбольной национальной лиги. В 22-м туре на поле встретились местный одноименный клуб и московский «Спартак-2».

Первый гол был заброшен на 35-й минуте столичным футболистом Глушенковым. До конца первого тайма нижегородцам не удалось изменить цифры на табло, поэтому на перерыв команды расходились при счете 0:1.

Вторая половина матча была более активной и волнительной. На 56-й минуте ФК «Нижний Новгород» забил гол благодаря трехходовке Игнатович - Палиенко – Комолов. Однако с равным счетом игра продолжалась недолго. Через четыре минуты «Спартак-2» снова занял лидерскую позицию.

Но хозяева поля не сдавались. На 71-й минуте счет снова сравнялся после гола от Павла Игнатовича. Футболист забил головой.