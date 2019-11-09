2019-11-09T13:10:06+03:00
Происшествия

«Малыши остались сиротами»: 20-летняя мать двоих детей погибла под колесами поезда в Нижегородской области

Трагедия случилась в ночь на 8 ноября
Валерия ГРОМОВА
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Фото: vk.com/bezcenznnФото: vk.com/bezcenznn
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Жуткая трагедия произошла в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года в Нижегородской области: молодая девушка попала под колеса поезда и погибла на месте происшествия. Об этом в социальных сетях сообщили знакомые нижегородки.

Известно, что 20-летняя Татьяна жила вместе с бабушкой и двумя маленькими детьми. Мужа у нее не было.

- Такое горе… дети сироты, их, скорее всего, заберут. Бабушка в отчаянии, - рассказывает анонимный автор поста в группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» обратилась в Приволжскую транспортную прокуратуру, чтобы узнать подробности случившегося. Как сообщили в пресс-службе ведомства, молодая мама погибла около полуночи на станции Каликино в Борском районе.

- По данному факту проводится проверка. Причины и подробности выясняются, - пояснили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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