Нижний Новгород попал в топ-10 городов России с самыми веселыми жителями

В пятницу, 9 ноября 2019 года, в России отмечался международный день КВН. В преддверии праздника сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провел опрос в социальных сетях и выяснил, в каких уголках страны живут самые веселые люди.

Первое место в рейтинге занял город-курорт Сочи, за который отдали свои голоса почти 25% опрошенных. Именно там, по мнению респондентов, живут самые веселые и находчивые люди. На второй позиции оказалась Ялта, а тройку лидеров завершил Екатеринбург.

Нижний Новгород тоже попал в этот список. За приволжскую столицу отдали свои голоса почти 6,5% пользователей социальных сетей. Город на слиянии Оки и Волги оказался на восьмой строчке рейтинга после Санкт-Петербурга, Севастополя, Москвы и Казани.

Последнее, десятое место разделили между собой Кисловодск и Уфа. За каждый из них проголосовали чуть более 3% опрошенных.

Напомним, в октябре Нижний Новгород возглавил ТОП-10 самых перспективных городов России. Столица Поволжья заняла свое почетное место среди городов, которые, по мнению журнала Forbes Life, совершили за последние 10 лет заметные скачки в урбанистике, культуре и качестве жизни. Отмечены были яркие мероприятия, которые посещают люди со всей страны: выступления самых популярных электронщиков мира на Alfa Future People, выксунский «Арт-Овраг» и фестиваль уличного искусства «Место».