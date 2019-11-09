2019-11-09T10:13:28+03:00
Общество

Суд выпустил под домашний арест нижегородских врачей Кудыкина и Васягина, обвиняемых в вымогательстве

С ходатайством о смягчении меры пресечения выступило следствие
Юлия ИСАЕВА
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Суд выпустил под домашний арест нижегородских врачей Кудыкина и Васягина, обвиняемых в вымогательствеСуд выпустил под домашний арест нижегородских врачей Кудыкина и Васягина, обвиняемых в вымогательствеФото: Кирилл ЧАЩИН
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7 ноября 2019 года Нижегородский районный суд освободил из СИЗО хирурга Дзержинской больницы скорой помощи Андрея Васягина под домашний арест. С ходатайством о смягчении меры пресечения выступило само следствие. А на следующий день такое решение было принято в отношении Максима Кудыкина – главы Балахнинской ЦРБ.

Напомним, скандал вокруг ареста Васягина и его коллеги - главного врача Балахнинской ЦРБ Максима Кудыкина – разразился в начале сентября. Их обвинили в вымогательстве денег у пациентов. После того, как обоих заключили под арест, врачи начали массово подписывать петиции с просьбой освободить Васягина и Кудыкина, а через несколько дней в дело вмешалась Генеральная прокуратура России.

По версии следствия, Кудыкин предложил пациенту купить для операции оборудование, которое должно предоставляться бесплатно по программе ОМС. Пациент согласился и заплатил крупную сумму, но потом решил обратиться в полицию. В итоге Кудыкина вместе с Васягиным задержали и взяли под стражу. Свою вину они не признают.

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По данным следствия, они заставили пациента купить оборудование, которое должно предоставляться бесплатно [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU

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