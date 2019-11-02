Афиша Нижнего Новгорода с 6 по 13 ноября: Сергей Трофимов, Елена Темникова и «Кадриль» с Даниилом Спиваковским

КОНЦЕРТЫ

Елена Темникова. Шоу за гранью реальности

Королева российского дип-хауса Елена Темникова представит инновационное шоу, выходящее за грани реальности. Певица откроет новые измерения своей музыки для всех, кто посетит любой концерт грандиозного тура, насчитывающего более 25 городов. Зрителей ждут уникальные спецэффекты, дополненная реальность, 5D-звук и световое шоу. Только в этом туре певица представит новый формат звучания треков с живыми музыкантами, благодаря чему каждый концерт обещает быть совершенно особенным. С помощью специального приложения дополненной реальности (AR), установленного на телефон, каждый зритель сможет стать полноценным участником завораживающего шоу и не только услышать любимую стильную музыку, но и увидеть ее виртуальную душу своими глазами. Инновационная визуализация интегрирована во всю концертную программу. (6+)

10 ноября, 20.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 218-00-22

Билеты: 1600 - 5000 рублей

Сергей Трофимов. Синергия музыки, стихов и голоса

На российской эстраде немного музыкантов, которые могут быть популярными без усиленного пиара. Один из них - заслуженный артист России Сергей Трофимов. Секрет его успеха прост и сложен одновременно - он дарит слушателю всего себя, обнажает свои самые сокровенные переживания без следа фальши. Синергия голоса, музыки и стихов, юмора и лиричности покоряет сразу. Трофимов уникален не только своим музыкальным и поэтическим дарованием, но и постоянным, искренним и уважительным диалогом со зрителем. На его концерте не увидишь «пустых» глаз и кресел. Его песни и разговоры со слушателями заставят даже самого жестокосердного скептика плакать и смеяться, подпевать и танцевать. (12+)

12 ноября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: 1600 - 3200 рублей

Денис Майданов. «Ничего не жаль»

Денис Майданов - автор-исполнитель песен, композитор, поэт, актер, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ, многократный обладатель премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Шансон года» выступит с программой «Ничего не жаль». Программа озаглавлена строчкой одной из самых известных песен артиста и будет включать в себя хиты разных лет. Поклонники услышат как проверенные временем композиции, так и самые новые песни. (6+)

13 ноября, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 1200 - 2800 рублей

Федор Бирючев. Неоклассическая музыка

Федор Бирючев - пианист и композитор неоклассической музыки, лауреат международных конкурсов и фестивалей. В России музыкант является одним из самых ярких представителей сцены новой музыки и чрезвычайно интересной фигурой в контексте современной музыкальной культуры. Его концерты, с одной стороны, отличают академическая утонченность и аккуратность, с другой - яркая экспрессивная подача, сильная энергетика и завораживающая атмосфера. (12+)

9 ноября, 19.00

Культурное пространство DKRT Space, ул. Большая Покровская, 18; тел. 283-38-00

Билеты: 500 - 1200 рублей

КИНО

УЖАСЫ, БОЕВИК, КОМЕДИЯ (США)

«Zомбилэнд. Контрольный выстрел»

Беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие вглубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад. Режиссер: Рубен Фляйшер. В ролях: Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин, Эмма Стоун, Розарио Доусон, Зои Дойч, Люк Уилсон и Томас Миддлдитч. (18+)

С 24 октября в кинотеатре «Арлекино», пл. Советская, 5; тел. 202-98-98

Билеты: от 150 рублей

СПЕКТАКЛИ

Михаил Ефремов в спектакле «Чапаев и пустота»

Это один из самых успешных и нестандартных спектаклей на современной российской сцене. Необычный литературный материал, смелая режиссура и звездный актерский состав вот уже 15 лет пользуются невероятным успехом у публики. Несмотря на кажущуюся бесшабашность сюжета, «Чапаев и пустота» - спектакль философский, пронзительно грустный, при этом невероятно смешной и современный. Артистам удается филигранно объединить все эпохи, в которых разворачиваются события: гражданскую войну, современную психушку и великую пустоту, в которую, наконец, уходят герои… В ролях: Михаил Ефремов, Михаил Полицеймако, Павел Сборщиков, Владимир Майсурадзе и другие. (16+)

7 ноября, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: 1500 - 4000 рублей

«Кадриль» с Даниилом Спиваковским

Трогательная и очень смешная комедия по пьесе Владимира Гуркина - автора легендарной кинокомедии «Любовь и голуби». Испокон веков жители наших деревень все про всех знали, чей сын пьяный пришел, кто жену побил, а у кого крыша дырявая. А, как известно, у соседа жена красивее, да еще муж соседки не пьющий, да хозяйственный. Так и герои этой комедии - соседи, которые поругались со своими вторыми половинами и «махнулись не глядя». Перетасовали свои семьи, словно в кадрили, где танцующие меняются партнерами, а как вернуть все на свои места - не знают. В ролях: Валерий Гаркалин, Даниил Спиваковский, Ольга Прокофьева, Алена Яковлева и Татьяна Яковенко. (6+)

8 ноября, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 1000 - 2800 рублей

Клара Новикова с постановкой «Поздняя любовь»

Сюжет трагикомедии захватывает с первой минуты. Одинокий старик Гарри Бендинере, эмигрировавший из Польши в Америку, разбогатевший, но разочаровавшийся во всем, ведет однообразный образ жизни. И вдруг… случайная встреча с немолодой, удивительной женщиной зажигает в сердце старика огонь всепоглощающей и примиряющей Любви. Это спектакль о добре, человеческом тепле, помощи, любви. У каждого героя своя трагедия в жизни, свои потери, разочарования и своя любовь, которую он несет через всю жизнь. В ролях: Леонид Каневский, Клара Новикова и Даниил Спиваковский. (16+)

12 ноября, 19.00

ДК «Красное Сормово», бул. Юбилейный, 32; тел. 225-10-35

Билеты: 700 - 2600 рублей

«Мышка бежала, или Что случилось в Сказкино»

Нижегородская филармония приглашает маленьких нижегородцев на познавательную интерактивную Кремлевскую елку. Новогодняя сказка «Мышка бежала, или Что случилось в Сказкино» расскажет юным зрителям про дружбу, которая всегда выручает, и добро, которое всегда возвращается. «Для любителей чудес и удивительных подарков раскроем один секрет: к новогоднему празднику для детей придумана необычная игрушка - робот Дед Мороз. Как игрушка попадает в глухую деревню Сказкино? Почему встреча с новым ботом оборачивается необычными приключениями? Как маленькая Мышка становится символом Нового года? Об этом вы узнаете из нашей волшебной сказки!» - обещают организаторы. (0+)

С 26 декабря по 6 января

Кремлевский концертный зал, Кремль, 2; тел. 439-11-87

Билеты: 300 - 450 рублей

ПЛАНЕТАРИЙ

«Розетта». Межпланетное путешествие

Нижегородский планетарий имени Г. М. Гречко представляет премьеру! Новый полнокупольный фильм «Розетта» об уникальной космической миссии к ядру кометы. Чем же землян так заинтересовала далекая комета и какие важные научные данные о нашей Солнечной системе были получены благодаря «Розетте»? Организаторы уверяют: зрителей ждет потрясающее межпланетное путешествие. (12+)

8 ноября в 19.30, 10 ноября в 17.00

Нижегородский планетарий, ул. Революционная, 20; тел. 272-59-94

Билеты: детский - 200 рублей, взрослый - 250 рублей

ВЫСТАВКИ

«Единомышленники»

Это экспериментальный выставочный проект, придуманный командой музея современного искусства «Гараж» в 2016 году. Это выставка-конструктор: ее общий облик и сценарий проживания для зрителей каждый раз является результатом совместной работы профессиональных кураторов, коллекционеров и представителей сообщества преданных зрителей. После Москвы проект был показан в Екатеринбурге. В Нижнем Новгороде он фактически собирается заново, обретая форму в ответ на запросы институции и ее единомышленников. В результате в двух залах появился «двор», который, как в детстве, обещает защищенность для любого исследователя нового, желающего расти, и одновременно манит простором для поиска себя. (0+)

С 24 октября

«Арсенал», Кремль, 6; тел. 422-45-54

Билеты: 200 рублей (100 рублей - льготный)

«Маковские. Династия»

Художественный музей представляет выставочный проект, посвященный одной из наиболее значительных художественных династий России - Маковским. В экспозиции - около 70 произведений живописи и оригинальной графики из коллекций НГХМ, Государственной Третьяковской галереи, а также из частных коллекций.

Выставка знакомит с жизнью и творчеством представителей трех поколений семьи Маковских, начиная от родоначальника династии Егора Ивановича Маковского (1802-1886), четырех его детей - Александры, Константина, Николая и Владимира, ставших художниками, до внуков Александра, Сергея и Елены, также выбравших творческие профессии.

Зрители получат уникальную возможность увидеть шедевры русского искусства, любимые с детства. В их числе такие хрестоматийные полотна из собрания Третьяковской галереи, как «Дети, бегущие от грозы» (1872) и «Объяснение» (1889-1991). Не меньшей популярностью пользуются произведения, знакомые по истории русского искусства: «Любители соловьев», «Варка варенья», «Получение пенсии», «Две сестры», «Боярышня у окна», «Прощание. К венцу», «Бретонки (Рыбачки)», портреты императора Александра II, Е. И. Маковского, В. А. Морозовой и другие.

Наряду с этими известными произведениями в состав выставки впервые включен целый ряд работ, ранее никогда не покидавших музейных запасников или личных коллекций. Они заинтересуют не только любителей искусства, но и профессионалов.

Дополняют экспозицию редкие печатные издания рубежа XIX-ХХ веков, публикации известного критика и поэта Серебряного века С. К. Маковского, а также обширный справочный и биографический материал, касающийся этой династии, сыгравшей важную роль в истории русского искусства второй половины XIX и начала ХХ века. (0+)

По 8 декабря

Художественный музей, Кремль, 3; тел. 439-13-73

Билеты: уточняйте по телефону