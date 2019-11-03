2019-11-03T14:07:01+03:00
Происшествия

Мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова в баре Дзержинска

Таким образом хулиган заступился за брата, которого обидели в питейном заведении
Анна МИГАЛОВА
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Специалисты осмотрели автомат и выяснили, что он деактивирован заводским способом.Специалисты осмотрели автомат и выяснили, что он деактивирован заводским способом.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Житель Дзержинска устроил стрельбу из автомата Калашникова в местном баре. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Дзержинску около 22.00 3 ноября, сообщили в пресс-службе нижегородского Главка.

Задержать хулигана с автоматом патрульным удалось неподалеку от места стрельбы. Оружие у него было изъято, а сам он доставлен в отделение полиции для установления личности. Оказалось, что потасовку в баре устроил 33-летний мужчина, который ранее был судим за преступления против собственности и половой свободы.

Специалисты осмотрели автомат и выяснили, что он деактивирован заводским способом. Поэтому выстрелить из него боевым патроном нельзя. «Калаш» принадлежит брату задержанного.

В ходе расследования хулиган рассказал, что его брат зашел в бар за алкоголем, а когда вернулся рассказал про конфликт, произошедший у него с другими посетителями. С собой у братьев оказался автомат (они возвращались из леса), поэтому пришла мысль напугать обидчиков. Задержанный вошел в зал и пригрозил посетителям деактивированным автоматом.

По словам 33-летнего дзержинца, затем случилась потасовка, в ходе которой он и выстрелил дважды в пол.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». За совершение подобного преступления грозит штраф от 300 тысяч рублей либо лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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