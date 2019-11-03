2019-11-03T13:42:28+03:00
Звезды

41-летняя Ирина Пегова похвасталась стройной фигурой

Подписчики хвалят артистку за стремление быть красивой [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Звезда фильма "Прогулка" каждый день совершает пробежки, чтобы сохранять новую форму.Звезда фильма "Прогулка" каждый день совершает пробежки, чтобы сохранять новую форму.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Заметно похудевшая Ирина Пегова не перестает радовать поклонников своими фотографиями. Накануне звезда выложила в Инстаграме очередной снимок, на котором она в обтягивающих черных джинсах, заправленных в высокие сапоги, и черной водолазке.

pegovairinapegovairina
Ирина Пегова сделала селфи перед вылетом в Новосибирск
23254 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Новосибирск, встречай, - написала актриса под фото, сделанном в аэропорту.

Менее чем за сутки публикация собрала свыше 23 тысяч лайков. В многочисленных комментариях фолловеры безустанно восхищаются роскошной фигурой 41-летней артистки.

- Фигура просто класс! - похвалила tina141_official.

- Идеальная фигура женщины, - считает malyrkin_anton.

- Ого-го! Вот это стройняшка, - добавил ulievrom.

- Дисциплина это или сила воли, а результат внушает уважение и показывает пример, - прокомментировал valeritch7.

Напомним, прошлой зимой Ирина Пегова несколько раз ложилась в подмосковную детокс-клинику, восьмидневный курс в которой стоит минимум 165 тысяч рублей. Там она занималась йогой, питалась по расписанию, совершала пробежки и пользовалась услугами массажистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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