41-летняя Ирина Пегова похвасталась стройной фигурой
Заметно похудевшая Ирина Пегова не перестает радовать поклонников своими фотографиями. Накануне звезда выложила в Инстаграме очередной снимок, на котором она в обтягивающих черных джинсах, заправленных в высокие сапоги, и черной водолазке.
- Новосибирск, встречай, - написала актриса под фото, сделанном в аэропорту.
Менее чем за сутки публикация собрала свыше 23 тысяч лайков. В многочисленных комментариях фолловеры безустанно восхищаются роскошной фигурой 41-летней артистки.
- Фигура просто класс! - похвалила tina141_official.
- Идеальная фигура женщины, - считает malyrkin_anton.
- Ого-го! Вот это стройняшка, - добавил ulievrom.
- Дисциплина это или сила воли, а результат внушает уважение и показывает пример, - прокомментировал valeritch7.
Напомним, прошлой зимой Ирина Пегова несколько раз ложилась в подмосковную детокс-клинику, восьмидневный курс в которой стоит минимум 165 тысяч рублей. Там она занималась йогой, питалась по расписанию, совершала пробежки и пользовалась услугами массажистов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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