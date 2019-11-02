2019-11-02T22:15:51+03:00
Общество

«У человека нет личной жизни»: Чистомэн добрался до Нижнего Новгорода

Необычный способ борьбы с незаконными объявлениями опробовали в столице Приволжья [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Чистомэн добрался до Нижнего Новгорода. ФОТО: Группа "Кстати".Чистомэн добрался до Нижнего Новгорода. ФОТО: Группа "Кстати".
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В Нижнем Новгороде объявился Чистомэн, ставший известным в социальных сетях благодаря своей борьбе с незаконными объявлениями. Ранее он уже вычищал столбы в других российских городах.

- Он изготовил смесь из краски и песка. И окрасил ею столбы остановок, которые увешаны бесплатными объявлениями. Эффект – потрясающий, - написала в социальной сети Виктория Родионова. - Во-первых, поверхность становится девственно чистой, а во-вторых – бумагу теперь на столб практически невозможно приклеить.

По словам самого Чистомэна, в ингредиентах он смешивает краску с песком до состояния тягучей каши.

- Примерно такая же каша в голове у людей, которые кидают мусор мимо урны, - уверен Чистомэн.

Правда, среди нижегородцев эта инициатива вызвала двойственную реакцию. Одни горожане оказались полностью на стороне Чистомэна, другие - высказались в отношении него с осуждением.

- У человека, видимо, личной жизни нет, решил пакостить людям, - прокомментировала Светлана Романова. - На этих столбах расклеивают объявления о пропавших людях, животных. Делать ему больше нечего, осеннее обострение затянулось.

- Чистомэн, тебе нужно создавать бригаду! Мне кажется, что тебя поддержат и будут помогать, - возразила Ирина Аперина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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