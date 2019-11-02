«Умотается бедная»: Ирина Пегова порадовала поклонников стихами по дороге в Сибирь

Пока поклонники Ирины Пеговой отдыхают во время длинных выходных в честь Дня народного единства, сама известная актриса отправилась на гастроли в Сибирь. Во время долгого перелета она поделилась снимками из самолета и опубликовала стихи Игоря Северянина.

- Король на плахе. Королевство - уже республика: и принц бежит, сестры спасая детство,

в одну из моревых провинц, - написала она в посте на своей странице в Instagram.

Многих поклонников испугали столь грустные строки, о чем они и не преминули сообщить самой актрисе. Они наперебой принялись восхвалять необыкновенную красоту Ирины Пеговой и призвали ее улыбнуться.

pegovairina Король на плахе. Королевство - Уже республика: и принц Бежит, сестры спасая детство, В одну из моревых провинц. И там, в улыбности привета, У острых шхер, у сонных дюн, Их ждут - и палуба корвета, И комфортабельный летун, #северянин #игорьсеверянин #полет #снововпуть #пегова #pegova #pegovairina #самолеты #s7airlines

- Ириша, улыбнись - все хорошо, - написала hacya2561.

- Какой может быть отдых, если Ирина полетела в Сибирь на гастроли. Умотается бедная. Это мы три дня празднуем, - отметил kartoshkin.a.p

- Ирочка, пожалуйста, не грустите. Вы самая красивая девушка на всей земле. Вы божественная и позитивная, - рассказала evgeniiaivanova4901.