«Умотается бедная»: Ирина Пегова порадовала поклонников стихами по дороге в Сибирь
Пока поклонники Ирины Пеговой отдыхают во время длинных выходных в честь Дня народного единства, сама известная актриса отправилась на гастроли в Сибирь. Во время долгого перелета она поделилась снимками из самолета и опубликовала стихи Игоря Северянина.
- Король на плахе. Королевство - уже республика: и принц бежит, сестры спасая детство,
в одну из моревых провинц, - написала она в посте на своей странице в Instagram.
Многих поклонников испугали столь грустные строки, о чем они и не преминули сообщить самой актрисе. Они наперебой принялись восхвалять необыкновенную красоту Ирины Пеговой и призвали ее улыбнуться.
- Ириша, улыбнись - все хорошо, - написала hacya2561.
- Какой может быть отдых, если Ирина полетела в Сибирь на гастроли. Умотается бедная. Это мы три дня празднуем, - отметил kartoshkin.a.p
- Ирочка, пожалуйста, не грустите. Вы самая красивая девушка на всей земле. Вы божественная и позитивная, - рассказала evgeniiaivanova4901.
ИСТОЧНИК KP.RU