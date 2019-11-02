Модульная сцена, игровые комплексы и зона фаст-фуда: Как изменится Парк Победы в Нижнем Новгороде

К 20 декабря в Нижнем Новгороде должна завершиться первая очередь реконструкции Парка Победы. В рамках проекта там должны быть установлены пять современных трибун, модульная сцена, игровые комплексы, зона фаст-фуда и современный выставочный павильон.

- Сейчас на первом этапе мы зонируем территорию парка. Для нас важно организовать комфортную зону для просмотра исторических реконструкций, мастер-классов, показательных выступлений, зону фаст-фуда, а также привести в порядок экспозиции и прогулочную зону, - отметила заместитель мэра Нижнего Новгорода Любовь Сачкова. - В связи с тем, что парк пользуется спросом у нижегородцев, мы увеличиваем число посадочных мест для зрителей, возводим закрытый павильон для экспозиций и интерактивных программ с участием детей. В 2020 году там появится фонтан.

Все работы должны быть завершены к 20 декабря. ФОТО: Алексей Манянин.

По словам Любови Сачковой, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов принял решение, что к 75-летию Великой Победы нижегородцы должны увидеть обновленную территорию Парка Победы.

- На первый этап благоустройства было выделено 53 миллиона рублей, - рассказал директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Роман Беагон. - Средства пойдут на четыре зоны в парке. Часть работ будет выполнена в этом году, часть – в следующем году.

ФОТО: Алексей Манянин. В работах по благоустройству будут задействованы сразу три подрядные организации.

Уже известно, что подрядные организации обещают сдать объекты по графику. Им предстоит выполнить все общестроительные работы, провести внутреннее водоснабжение и канализацию, электроосвещение, наружный водопровод, наружные сети хозяйственно-бытовой канализации, спланировать и благоустроить территорию. В частности, здесь должно быть сделано резиновое покрытие, установлены детские карусели, уложена брусчатка и заасфальтирована территорию

СПРАВКА

Парк Победы был основан в 1985 году в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. По состоянию на 1 ноября 2019 года, в парке Победы размещено 49 единиц техники, сооружены экспозиции «Рубеж обороны» и «Солдатский привал