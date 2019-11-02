2019-11-02T14:54:57+03:00
Общество

«Мы теперь в Сербии?»: Новость о перевернутом флаге России на здании администрации Дзержинска назвали фейком

Накануне в социальных сетях появились скандальные фотографии
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Новость о перевернутом флаге России на здании администрации Дзержинска назвали фейком. ФОТО: Игорь Днепров.Новость о перевернутом флаге России на здании администрации Дзержинска назвали фейком. ФОТО: Игорь Днепров.
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Невероятный ажиотаж среди пользователей интернета накануне произвели фотографии здания администрации Дзержинска, российский флаг на котором размещен в перевернутом виде.

- Мы теперь в Сербии? – поинтересовался житель Дзержинска Игорь Днепров, разместивший снимки в группе «Подслушано Дзержинск».

Эти фотографии стали настоящим шоком для жителей Дзержинска. Некоторые даже посчитали подобную халатность поводом для уголовной ответственности.

- А вдруг там готовится переворот? – в шутку предположил Александр Сорокин.

- Вообще это оскорбление государственного флага России, - заключил Василий Капитанов. - За это реальный срок!

Накануне в социальных сетях появились скандальные фотографии. ФОТО: Игорь Днепров

Накануне в социальных сетях появились скандальные фотографии. ФОТО: Игорь Днепров

Правда, вскоре выяснилось, что все эти снимки оказались обычным фейком. К вечеру администрация Дзержинска опровергла эту новость.

- Информация, размещенная на электронных ресурсах и в социальных сетях, о размещении флага Российской Федерации на здании администрации города Дзержинска 1 ноября 2019 года с неправильным расположением горизонтальных полос является заведомо ложной и не соответствует действительности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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