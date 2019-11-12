Четвертую очередь Южного обхода Нижнего Новгорода начнут строить в 2020 году

Четвертую очередь Южного обхода Нижнего Новгорода, которую так давно ждут автомобилисты, начнут строить уже в следующем году. Соответствующий проект уже находится в разработке, сообщил на совещании Президента Владимира Путина с членами Правительства министр транспорта России Евгений Дитрих.

Эта новость не может не радовать, ведь участок от Ветчака до Работок регулярно простаивает в пробках. Четвертая очередь выведет транспортный поток за пределы Нижнего Новгорода, что существенно разгрузит основные улицы в нижней части – Кузбасскую, Удмуртскую, Новикова-Прибоя и Ларина. Всю важность этого отметил и губернатор Глеб Никитин.

- Для Нижегородской области строительство четвертой очереди Южного обхода станет одним из важнейших инфраструктурных проектов за последние годы. Постоянные пробки мешают и нижегородцам, и тем, кто пересекает регион транзитом, - подчеркнул глава региона.

К слову, обстановка улучшится не только в Нижнем Новгороде. Председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков в разговоре с «Комсомолкой» подчеркнул, что новая дорога обеспечит полноценный обход и Кстова, что очень важно, поскольку именно через этот город сейчас идет большой поток в сторону Казани.

Зампредседателя комитета ЗСНО по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов тоже считает, что четвертая очередь необходима не только проезжающим через Нижегородскую область автомобилистам, но и местным жителям.

- Если проектом заложена эта дорога, то ее надо доделывать. Нижний Новгород - один из немногих городов России, которые не имеют законченной системы обхода. Обратите внимание, все дороги, которые разгружаются Южным обходом, проектировались под то количество автомобилей, которое было много лет назад. С тех пор многое изменилось. К тому же поток идет через населенные пункты, что снижает пропускную способность. Обход позволит повысить скорость движения и улучшит экологию. Поток растянется, и пробок не будет, - пояснил депутат корреспонденту «КП – Нижний Новгород».

СПРАВКА КП

Строительство Южного обхода ведется с 1984 года. Первая очередь протяженностью в 16 километров открылась в 1993 году и связала трассы М-7 и Р-125. Тогда же был построен мостовой переход через Оку. Вторая очередь была построена за два с половиной года. Движение по ней стартовало в октябре 2008 года. В рамках второй очереди была полностью достроена транспортная развязка на пересечении с трассой Р-125, а также частично построена новая развязка с трассой Р-158.

Третья очередь Южного обхода была запущена только через восемь лет – в 2016 году. Работы несколько раз приостанавливались из-за недостатка финансирования. Протяженность участка составила 14,69 километра. Была достроена развязка с трассой Р-158 и построен новый участок дороги от объездной Кстова до запланированной развязки с Южным обходом.