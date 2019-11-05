Нужен ли Нижегородской области налог для самозанятых?

11 месяцев назад в четырех субъектах России – Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях – начал действовать пилотный проект по внедрению налогового режима на профессиональный доход. Те, кто его платят, называются самозанятыми.

С 1 января 2020 года эксперимент выйдет за пределы этих городов и областей – на днях минфин предложил запустить его еще в нескольких регионах, в числе которых оказалась и Нижегородская область. Но ждут ли нововведений местные жители – в этом разбиралась корреспондент «Комсомолки».

Что за налог?

Теперь каждый работающий на себя гражданин, не являющийся ИП, может официально зарегистрировать свою деятельность и платить государству не более 6% от дохода. Процедура оформления очень проста: достаточно скачать приложение «Мой налог» и сделать несколько кликов в смартфоне. Дальше – проще: никаких кассовых аппаратов, как в ИП, а налоговый процент будет исчисляться самостоятельно в мобильном приложении. Вы наверняка думаете, в чем подвод? И зачем вообще нужен этот налог? Эксперты считают, что он позволит вывести предпринимательство из тени, ведь платить государству как ИП фрилансерам очень тяжело, и бизнес рушится в самом начале пути. Плюс налог не обязывает оплачивать медицинское и пенсионное страхование. Проще говоря, если у самозанятого не будет доходов, то ему не придется платить налоги и, соответственно, никто не удержит взнос на медицинское страхование.

В течение 10 лет правительство России будет следить за развитием событий и в течение этого времени обещает не менять налоговые ставки на профессиональный доход. К слову, самозанятые платят 4% от дохода, если клиент является обычным гражданином, и 6% - если юридическим лицом или ИП.

Мнения экспертов, с которыми нам удалось пообщаться, кардинально отличаются друг от другаФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Но здесь есть и подводные течения. Например, чтобы стать самозанятым, нужно обязательно работать именно в одном из регионов, где действует специальный закон. К тому же нельзя нанимать работников по трудовым договорам, нельзя оказывать услуги тому, кто был вашим работодателем менее двух лет назад, иначе придется платить налог не 4-6%, а все 13! И последнее, третье, условие для регистрации в качестве самозанятого – доход. Он не должен превышать 200 000 рублей в месяц.

Чтобы стать самозанятым, нужно обязательно работать именно в одном из регионов, где действует специальный законФото: Евгения ГУСЕВА

Мнения экспертов

Председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов считает, что налог для самозанятых вызовет больше негатива, чем позитива.

- Я не очень представляю себе людей, которые раньше никогда не платили налоги, а теперь вдруг, по непонятным причинам, станут их платить. На мой взгляд, есть гораздо больше рисков в том, что это нововведение станет путем для миграции тех субъектов экономики, которые сегодня работают в форме предпринимателей без образования, – юридических лиц. Это будет связано с более низкой ставкой налогообложения, - подчеркнул депутат.

Смысл в налоге для самозанятых для Нижегородской области он видит лишь в одном случае – если это будет работать как пилотный проект.

- Для тех регионов, где налог работает в пилотном режиме, это, возможно, имеет положительный эффект. Но, если практика станет повсеместной, то, мне кажется, что общая налогооблагаемая база только снизится. Как только налог внедрят по всей стране, мне кажется, негатива будет больше, чем позитива, - высказался Шаронов, добавив, что, если налог введут в Нижегородской области, то, скорее всего, самозанятыми станут именно те, кто сейчас работает как ИП. Но никак не бизнесмены-новички.

Александр Шаронов

А вот председатель нижегородского регионального отделения «Опоры России» Ирина Садовникова с ним категорически не согласна. По ее словам, налог для самозанятых не просто нужен Нижегородской области, а просто необходим.

- Нижегородцы будут регистрироваться в качестве самозанятых – это точно. Потому что хотят работать в правовом поле. У них появится возможность работать с юридическими лицами, выдавать договора и акты выполненных работ, участвовать в госзакупках и пользоваться выгодными кредитами. К нам в «Опоры России» не раз обращались экскурсоводы, бригады по ремонту, работающие в интернете, кондитеры, которые сейчас не могут быть зарегистрированные как ИП по экономическим причинам: из-за того, что доход не постоянный, они зависят от заказов. При системе налогообложения пилотного проекта у этих предпринимателей бы была рентабельность, - рассказала Ирина.

Ирина Садовникова

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий придерживается нейтральной позиции, но видит в налоге для самозанытых несколько моментов, которые негативно скажутся на ситуации в регионе.

- Налог для самозанятых может, конечно, быть интересен для тех, кто сегодня нелегально занимается предпринимательской деятельностью без наема третьих лиц. Но у меня есть некоторые опасения. Во-первых, в законе прописано, что предприниматели не имеют права в течение двух лет заключать договора с теми, кто стал работать как самозанятый. Это может ограничить возможность взаимоотношений тех, кто сегодня работает по найму, а завтра надумает стать самозанятыми. Во-вторых, контрольно-надзорные органы сегодня жестко проверяют предпринимателей, но, так как самозанятые являются не предпринимателями, а физическими лицами, то на них такая функция распространяться не будет. А если будет, то не в полной мере. Хотелось бы, чтобы условия ведения бизнеса были равны. В противном случае, оказывая одни и те же услуги и продавая одни и те же товары, люди будут в неравных конкурентных условиях. В-третьих, для бюджета налоги от самозанятых будут несущественны, потому что мало кто зарегистрируется, - объяснил свою точку зрения Солодкий.

Павел СолодкийФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мнения нижегородцев

Несколько начинающих бизнесменов, которые не так давно открыли свое дело, согласились рассказать «Комсмолке» о тонкостях своей работы и отношении к налогу для самозанятых. Но строго на условиях анонимности (все имена героев изменены, - прим.ред).

Полина работает мастером по депиляции. Ее доход нестабилен, как и у всех новичков: в месяц может заработать и 40 тысяч рублей, а может и 10. Полина призналась, что с нетерпением ждет введения налога для самозанятых в Нижегородской области – она мечтает вести свое дело открыто и прозрачно.

- В первый год прибыль слишком мала, чтобы открывать ИП. Для меня это заведомо проигрышный вариант, потому что или выйдет в маленький плюс, выплачивая огромный налог, или на еду не будет хватать. Поэтому многие и работают неофициально, пока доход не вырастет хотя бы до 60-80 тысяч в месяц чистой прибыли. Зарегистрировавшись как самозанятая, я смогу не переживать, если ничего не заработаю, ведь и платить ничего не придется тогда. И буду спокойна, что не придет налоговая с подставным клиентом, ведь люди разные бывают, - поделилась девушка.

Эксперты считают, что налог для самозанятых позволит вывести предпринимательство из тениФото: Олег ЗОЛОТО

Матвей, работающий таксистом, тоже считает, что стать самозанятым – лучший вариант сделать свою работу легальной. Открывать ИП мужчина не желает, а нападения со стороны правоохранителей побаивается.

- Я бы зарегистрировался как самозанятый, это удобно, потому что в бумагах и финансах не сильно разбираюсь, по банкам ходить не хочу. А тут приложение все само делает за тебя. Один раз на меня уже «наехали» из налоговой, когда разоткровенничался с одним пассажиром, а он оказался сотрудником правоохранительных органов. С тех пор помалкиваю, - вздыхает Матвей.

Диана совсем недавно начала вязать свитера для своих знакомых, а потом решила продвигать свои товары в Сети и принимать заказы из разных городов России. Клиентов очень мало, поэтому доход минимален – в лучшем случае 15 тысяч в месяц. Говоря о своем отношении к налогу для самозанятых, нижегородка признается – легализировать свой бизнес нужно, но она не планирует.

- Если это не просто хобби, а целенаправленное развитие своего проекта, то нужно «выходить из тени» и регистрироваться официально. Это повлечет за собой ответственность и гарантии, - считает Диана. При этом она подчеркивает, что сама с опаской относится к регистрации в качестве самозанятой, потому что имеет постоянную работу, а к вязанию пока относится как к хобби.

А вот Денис – свадебный фотограф – недавно открыл ИП. Его доход в среднем превышает 150 тысяч в месяц, ведь без хороших снимков сейчас не обходится ни одно торжество. Менять документы и регистрироваться в качестве самозанятого Денис не желает, потому что работает с крупными компаниями. Мол, доверия к ИП больше.

- В месяц я отдаю 6% государству, плюс около 30 тысяч рублей в год страховые и пенсионные взносы. Но можно ведь мелкие сделки проводить и не через ИП, - улыбается молодой человек. По его словам, даже если бы в Нижегородской области уже был налог для самозанятых, когда он открывал ИП, то его решение бы не изменилось.

Налог на самозанятых будет действовать в Нижегородской области с 1 января 2020 годаФото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

По данным минфина, с начала 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировались более 240 тысяч человек. Всего в категорию самозанятых попадают 8 миллионов россиян. С 1 января налог будет действовать в 23 регионах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Калужской, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Татарстане, Красноярском и Пермском краях, а также Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком округах и Башкортостане.