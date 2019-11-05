Мнения: Нижегородцы оценили салют в 800 залпов на День народного единства

В понедельник, 4 ноября 2019 года, в России отмечался День народного единства. Для Нижнего Новгорода этот праздник является особенным: чуть больше 400 лет назад русский народ смог совершить подвиг и освободить Москву от иностранных захватчиков. Во главе ополчения были нижегородцы Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.

Программа празднования Дня народного единства в этом году была очень разнообразной: в течение двух дней на центральной площади приволжской столицы проходили мастер-классы, выступления знаменитых артистов – Анны Седоковой, МОТа и HammAli&Navai, а также крупный фестиваль «Кухни народов России», на котором шеф-повара, рестораторы и фермеры представили 150 блюд народов России.

Торжественная часть завершилась грандиозным салютом из 800 залпов, запущенного с площади Минина и Пожарского. Тысячи людей смотрели на его из разных уголков города. Не удивительно, что именно салют стал самой обсуждаемой темой всего праздника в социальных сетях. Мнения жителей разделились.

Фото: Сергей Борисов

«Куча денег на воздух», «10 минут и 4 ляма вылетели в трубу», «Не многовато ли залпов?», «Вообще не понравилось», «Слишком громко, спать не могла в нижней части города», - пишут нижегородцы.

Фото: Полина Цветкова

Но большинство остались довольны: «Салют был красивый. Супер!», «Порадовали людей, спасибо!», «Шикарно», «Салют в этот раз действительно шикарный, яркий, смотрели дома из окна», «Салют вообще супер, мне показалось, что лучше, чем на День Победы!», «Мощно!».

Фото: Алексей Ежков