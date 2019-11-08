2019-11-08T14:11:21+03:00
Общество

Поговорить с роботом и заглянуть в будущее: Tele2 открыла салон связи по «другим правилам»

8 ноября, в день открытия салона, гостей ждут бонусы и приятные сюрпризы от Tele2
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Tele2 продолжает развитие сети дистрибуции в Нижегородской области. Компания открыла обновленный салон связи в ТЦ «Республика» и внедрила дополнительные цифровые сервисы на точке продаж. 8 ноября, в день открытия салона, гостей ждут бонусы и приятные сюрпризы от Tele2.

Tele2 открыла фирменный салон связи в нижегородском торговом центре «Республика». 8 ноября с 11:00 до 19:00 гостей обновленной точки ждут приятные бонусы и праздничные активности для посетителей любого возраста. Кроме того, компания продемонстрирует ряд новых digital-решений, разработанных для обновленной сети дистрибуции Tele2.

Погружение в цифровое пространство начинается уже со встречи гостей. Посетителей обновленного салона Tele2 приветствует робот Олли, которая пообщается с каждым желающим и расскажет об основных активностях, которые представлены на площадке оператора в день открытия. Гости смогут заглянуть в будущее и узнать, что их ждет в ближайшее время, а также Олли сфотографирует всех желающих и объяснит, где можно забрать получившиеся фото. Кроме того, посетители и сами могут попробовать себя в роли робота – а затем выложить уникальные селфи в одну из социальных сетей с хештегом «#мойлюбимыйTele2».

На площадке оператора все посетители торгового центра с помощью мобильного интернета смогут погрузиться в виртуальную реальность. Гостям предложат протестировать 4G от Tele2 и посмотреть один из предложенных фильмов с эффектом погружения: это могут быть экскурсии по городам мира или исследования сокровищ подводных глубин, знакомство с удивительным миром животных или экспресс-гид по современному искусству. Любителям экстрима будет интересно погрузиться в мир спортивных развлечений, а для маленьких зрителей организаторы подготовили мультипликационные ролики.

В рамках обновления розничной сети Tele2 активно внедряет новые digital-решения в обслуживании. В обновленном салоне в ТЦ «Республика» цифровой сервис обеспечивает виртуальная витрина «Все в один клик». Она позволяет клиенту самостоятельно проверить карту зоны покрытия Tele2 и выполняет функции терминала самообслуживания: через цифровой интерфейс пользователь может выбрать номер, оставить заявку на переход по MNP или сменить тариф.

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