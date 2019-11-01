Бесплатная пересадка на маршрутках Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89 и Т-92 будет действовать до декабря

Несколько дней назад в шести маршрутках, принадлежащих нижегородскому перевозчику ООО «Лидер-Транс», появились информационные листовки, сообщающие об отмене бесплатной пересадки.

- С 1 ноября услуга по перевозке пассажиров на территории Нижнего Новгорода по записанным на транспортные карты электронным проездным билетам, с помощью электронного кошелька, без доплаты, при пересадках, в течение 60 и 90 минут будет прекращена, - гласит надпись.

Однако в администрации Нижнего Новгорода «Комсомолке» сообщили, что департамент транспорта и перевозчик договорились об отсрочке принятия этого решения. Это связано с тем, что «Лидер-Транс» не уведомил мэрию об изменении тарифа за 30 календарных дней, как указано в договоре.

- Поскольку департамент транспорта получил копию уведомления о выходе ООО «Лидер-Транс» из соглашения 25 октября, то и возможный срок выхода подрядчика из соглашения откладывается, как минимум на 25 ноября, - подчеркнула исполняющая обязанности заместителя мэра Нижнего Новгорода Елена Лекомцева.

Она добавила, что ООО «Лидер-Транс» - один из первых частных перевозчиков, с которым была достигнута договоренность о введении «единого билета» с неограниченными пересадками на 60 и 90 минут при оплате транспортной картой, и единственный, кто синхронизировал расписание автобусов с муниципальным транспортом. По словам Лекомцевой, в ближайшее время с перевозчиком будут вестись переговоры, чтобы найти компромисс и продлить сотрудничество.

- В свою очередь директор ООО «Лидер-Транс» Эдуард Степанов пояснил, что решение о выходе из соглашения не окончательное. Компания будет взвешивать все «за» и «против», - пояснили «Комсомолке».