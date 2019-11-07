Стена школы под Нижним Новгородом треснула во время занятий

6 ноября в одной из школ Нижегородской области произошло ЧП: прямо во время занятий по стене здания пошла длинная трещина. Учебный процесс был приостановлен, а ученики – эвакуированы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, инцидент случился в школе №35 на улице Буденного в Дзержинске.

- В результате подмыва грунта произошло проседание фундамента левого крыла и образование трещин в стене, - пояснили в ведомстве.

Спасатели утверждают: на данный момент угрозы обрушения здания нет. Обследование повреждений стены и фундамента уже проведено специалистами. На трещины установили контрольные маячки. Левое крыло школы оцепили, доступ в него запрещен.

Причина случившегося пока устанавливается.

«Комсомольская правда» отправила запрос в пресс-службу администрации Дзержинска, чтобы узнать обстоятельства ЧП.

Напомним, 6 ноября стало известно, что огромная трещина также образовалась в стене элитного десятиэтажного дома в центре Нижнего Новгорода. Тревогу жители дома № 14 по Ошарской улице забили накануне. На место выехали спасатели МЧС.