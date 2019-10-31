2019-10-31T16:57:18+03:00
Конкурсы и тесты

Тест КП: Что вы знаете о празднике 4 ноября?

Пройдите тест «Комсомолки», посвященный самому молодому российскому празднику
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Тест КП: Что вы знаете о самом молодом российском празднике?Тест КП: Что вы знаете о самом молодом российском празднике?Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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4 ноября для современных россиян стало красным днем календаря не так уж давно – в 2005 году. Реакция на появление нового государственного праздника тогда оказалась весьма неоднозначной – кто-то считал его всего лишь неудачной попыткой заменить 7 ноября, кто-то верил, что этот день призван сплотить и примирить народы, а кто-то просто радовался лишнему выходному. Но на самом деле этот праздник имеет глубокие исторические корни, а для нижегородцев он и вовсе имеет огромное значение.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» предлагает проверить – что вы знаете о самом молодом российском государственном празднике?

ИСТОЧНИК KP.RU

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