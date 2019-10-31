2019-10-31T15:40:47+03:00
Общество

Гостиница на костях и убоище в овраге: Где в Нижнем Новгороде искать призраков на Хэллоуин

«Комсомолка» узнала, как вести себя при встрече с потусторонними силами
Анастасия НАЗАРОВА
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Самым известным кладбищенским приведением является призрак миллионера и мецената Николая Бугрова.Самым известным кладбищенским приведением является призрак миллионера и мецената Николая Бугрова.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Один из самых таинственных и леденящих душу праздников - Хэллоуин - отмечается в канун дня всех святых 31 октября. В нем переплелись кельтская традиция чествования духов и христианская - поклонения всем святым. Считается, что в ночь на 1 ноября можно повстречать духов! «Комсомолькая правда» пообщалась с историком и этнографом Лидией Сенюткиной и узнала, где в Нижнем Новгороде искать призраков на Хэллоуин.

Жители нередко слышат пугающие потусторонние звуки в парке рядом с остановкой "Маяк". Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители нередко слышат пугающие потусторонние звуки в парке рядом с остановкой "Маяк".Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Парк живых и мертвых»

Для рандеву с духами умерших как нельзя кстати подойдут заброшенные кладбища, коих в приволжской столице немало. Самое известное, пожалуй, находится в Кулибинском парке. Вплоть до 1980-х годов эту рекреационную зону в центре города называли «парком живых и мертвых». До революций в начале двадцатого века там хоронили огромное количество людей, в том числе иностранцев. Однако сегодня помимо духов иноверцев (например, лютеран) в парке можно повстречать призраков бабушки Максима Горького Акулины Ивановны, купца Федора Блинова и изобретателя Ивана Кулибина. Последний, к слову, не был похоронен на том кладбище, поэтому в парке стоит лишь надгробная плита с его именем.

Гостиница на костях

Вполне вероятно призраки бродят в окрестностях бывшей гостиницы «Россия» на Волжском откосе. Ведь много лет назад как раз на том самом месте было приходское кладбище. Историки не берутся утверждать, что там захоронены какие-то известные жители Нижнего Новгорода. Однако исключать такое также нельзя - все же поблизости находились купеческие дома, к примеру, особняк Рукавишниковых.

На месте, где нынче находится заброшенная гостиница "Россия", было приходское кладбище. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На месте, где нынче находится заброшенная гостиница "Россия", было приходское кладбище.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Призрачная карета и духи фотографов

Самым знаменитым кладбищенским призраком является приведение миллионера и мецената Николая Бугрова на Бугровском кладбище. По словам очевидцев, это человек с окладистой бородой, очень добродушный и «окающий» на нижегородский манер. Также на этом кладбище можно пообщаться со знаменитыми фотографами Андреем Карелиным и Максимом Дмитриевым. Могилы имеются у обоих, правда, у Карелина там кенотаф - надгробный памятник, установленный в месте, где нет останков умершего. Поговаривают, что если встретить призрак талантливого покойника и провести на его могиле целую ночь, он научит человека тому, что сам умел при жизни! Кроме того, на Ветеринарной улице рядом с кладбищем периодически останавливается призрачная карета, из которой выходит женщина. На кладбище она попадает, проходя сквозь стену.

«Элитные» духи

Часть нижегородских призраков поселилась на главной пешеходной улице города. Этакая «элита». Дело в том, что рядом с драматическим театром на Большой Покровской раньше стояла церковь, а при ней было кладбище. Кого там хоронили, неизвестно, но можно предположить, что земле предавали людей, живущих поблизости.

В небольшом сквере за общежитием на площади Лядова бродит призрак монахини. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В небольшом сквере за общежитием на площади Лядова бродит призрак монахини.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Захоронения на «Маяке»

Еще одно заброшенное кладбище есть неподалеку от остановки «Маяк» в Верхних Печерах. Располагается оно в том месте, где сейчас парк (узнать его можно по воротам). По словам очевидцев, прогуливаясь там, нередко можно слышать пугающие потусторонние звуки. А вот видеть призраков в том месте еще никому не доводилось.

Монахиня на Лядова

Любопытным является скверик между Крестовоздвиженским женским монастырем и общежитием технического университета на площади Лядова. Ведь раньше под этими зданиями находилось кладбище! Одна из исследовательниц рассказывала, что в постреволюционное время местные жители играли черепами в футбол (современные историки скептически относятся к этой информации). При этом доподлинно известно, что раскопки там велись. К примеру, в конце 1920-х годов дети выкапывали кости и продавали их старьевщикам, а те в свою очередь делали из находок расчески и шкатулки. Варварство прекратилось лишь после того, как местные жители обнаружили гроб с человеческими останками и пожарной каской. Что же касается призраков, то, по словам очевидцев, там давненько бродит приведение монахини.

Считается, что в парке имени Кулибина бродит дух бабушки Максима Горького. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Считается, что в парке имени Кулибина бродит дух бабушки Максима Горького.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Убоище в овраге

Наконец с духами умерших можно встретиться в Почаинском овраге в районе Студенческого мостика и Лыковой дамбы. В свое время там производились массовые расстрелы, и тела убитых так и лежали. Никто их не хоронил. По сути, это не кладбище, а убоище, как бы жутко это не звучало. Те, кому доводилось бывать в овраге, уверяют, что ощущения не из приятных.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 25 октября по 5 ноября - таков период, когда можно повстречаться с духами умерших. Это время еще называют ночами безвремения.

С духами умерших можно встретиться в Почаинском овраге. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С духами умерших можно встретиться в Почаинском овраге.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

КСТАТИ

Призраки обитают не только на кладбищах. Так, приведение знаменитого нижегородца Максима Горького частенько бывает в своих музеях.

- Очень странный призрак, надо сказать. Он появляется и в доме на улице Семашко, где жил в зрелом возрасте, и в Литературном музее на улице Минина, где при жизни никогда не появлялся, и в Домике Каширина, где обитал лишь в юности - рассказала Лидия Сенюткина. - Ведет себя так же, как при жизни. Громко топает подкованными сапогами, пахнет крепкими сигаретами, напряженно молчит. Тогда как приведение его деда Василия Каширина любит поболтать. Сидит в своем кресле и бубнит что-то вроде «Мало денег» или «Опять все потратили».

Также говорящий призрак бродит по Рождественской улице. Очевидцы уверяют, что периодически натыкаются на приведение девушки с факелом. В свое время она сожгла там собак.

СОВЕТ БЫВАЛОГО

Что делать, если встретил приведение?

В первую очередь историк Лидия Сенюткина рекомендует не терять самообладание. Большинство призраков, по ее словам, бродят по земле без какой-либо цели и до людей им нет дела.

- Правда, есть призраки, у которых при жизни остались незаконченные дела. И, возможно, они пытаются обратиться к нам с просьбой. Например, похоронить их по-человечески или открыть церковь там, где она раньше стояла, но была уничтожена, - отметила собеседница «Комсомолки». - Однако таких немного. Если призрак не обращается к тебе, то лучше проигнорировать его, и он исчезнет. Бытует мнение, что призраки питаются страхами. Но это скорее злые приведения, например, дух Мишки Германца в Остроге на площади Свободы. Он ведь при жизни был уголовником. Хотя его бояться также не стоит. Не напугаешься - обидится и уйдет, напугаешься - подпитается и все равно сгинет.

К тому же считается, что у каждого человека есть личные приведения. Например, духи родных. Они-то и отгоняют от нас всякую нечисть. Поэтому в эти дни лучше помянуть своих предков, и они будут охранять нас как минимум в течение зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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