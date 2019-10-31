«Из-за меня может взлететь на воздух десятиэтажный дом»: Слепой инвалид-колясочник, десять лет сидящий в заточении в своей квартире, боится взорвать соседей

- Помогите, у меня беда, - раздался звонок в редакции «Комсомольской правды». – Ладно, сам погибну, так ведь из-за меня может целый десятиэтажный дом взорваться. Не берите греха на душу – приезжайте.

В голосе пожилого мужчины звучало столько тревоги и боли, что мы в тот же день наведались к нему в гости. И, как оказалось, не зря.

Десятилетнее заточение

65-летний житель Автозавода Рафик Измаилович Хусаинов является инвалидом первой группы. Еще будучи подростком, он перевернулся на мотоцикле и ударился головой. После этого и начал стремительно терять зрение. К тридцати трем годам его мир окончательно погрузился во тьму.

Для Рафика Хусаинова дом стал не крепостью, а тюрьмой.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Но я не сдавался, - вспоминает Рафик Измаилович. – С молодости я начал работать в специальной организации от общества слепых. Мы там детали для завода ГАЗ собирали. Оттуда и на пенсию вышел.

Вскоре после этого случилась в жизни Рафика Измаиловича еще одна напасть – из-за малоподвижного образа жизни у него началась гиподинамия, в результате которой через несколько пенсионных лет он стал передвигаться в инвалидной коляске. Правда, «передвигаться» в его случае слишком громко сказано.

- Вот уже десять лет я не могу выйти из квартиры, - плачет инвалид. – В доме нет ни пандуса, ни специального оборудования. Сижу здесь, как в заточении! Будь здесь пандус, меня бы социальный работник выкатил на улицу – я бы хоть свежего воздуха глотнул. Куда ни обращался с просьбами о помощи – отовсюду приходят одни отписки.

Должник поневоле

Дом № 1 по улице Героя Васильева с самого начала строился для инвалидов по зрению. На Автозаводе его так и прозвали – «дом слепых». Вот только об этом, кроме множества жителей с собаками-поводырями, больше ничего не напоминает. Никаких специальных условий для инвалидов в доме не создано: нет ни пандусов, ни особых знаков.

Установить пандус в доме мешают требования пожарной безопасности.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Так получилось, что потом во всех десятиэтажных домах устанавливали электрические плиты – все-таки газ вещь опасная! – рассказывает Рафик Измаилович. – А в нашем доме, как на грех, установили газовые плиты. Как мне ею пользоваться, ведь я же слепой человек?!

Именно это газовое оборудование и доставляет пенсионеру больше всего хлопот. Впервые с газовиками Рафик Измаилович столкнулся еще десять лет назад, когда обнаружил, что через его квартиру проходит большая транзитная труба, питающая сразу десять этажей.

- Я просил убрать эту трубу, ведь я за ней присматривать не в состоянии, - переживает инвалид. – Случись чего, я даже не замечу, что с ней что-то не так. Из-за меня ведь может целая десятиэтажка взлететь на воздух.

Так получилось, что в своей однокомнатной квартире пенсионер живет один-одинешенек – нет у него ни жены, ни детей. Лишь пару раз в неделю приходит социальный работник, который и присматривает за пенсионером. Однако уследить еще и за газовой трубой у нее тоже нет никакой возможности.

- Куда я только ни писал, чтобы эту трубу убрали, но всюду один ответ – предусмотрено проектом, - рассказывает инвалид. – Я уж даже решил за газ не платить, чтобы мне как должнику его отключили. Так ведь нет: четыре года не платил – и без толку, никто так и не отключил. Пришлось опять начать платить.

Борьбу с транзитной трубой пенсионер ведет уже десять лет.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кулинария на ощупь

Последней каплей в злоключениях Рафика Измаиловича полгода назад стала поломка электророзжига в его газовой плите. Раньше он хоть как-то мог ею пользоваться: повернет рычажок и конфорка заработает. Теперь же все его попытки разогреть ужин превращаются в русскую рулетку.

- Я зажигаю газ на ощупь, - признается пенсионер. – Стоит уронить спичку – и все, поминай, как звали! Я уж теперь лишний раз к плите не подхожу, жду соцработника. Она приходит два раза в неделю – вот тогда и поем, и чаю горячего попью. А без нее питаюсь всухомятку.

Пенсионер думал отремонтировать плиту – да только к такой старой модели запчастей не продают, а на новую с крохотной пенсии ему никак не накопить. Казалось бы, инвалид может рассчитывать на помощь со стороны властей и социальных служб. Но не все так просто.

- Обращений, связанных с оказанием помощи по замене газового оборудования от Хусаинова Рафика в администрацию Автозаводского района не поступало, - сообщили «Комсомолке» в администрации Автозаводского района. – Однако учитывая, что данное жилое помещение находится в собственности гражданина, именно собственник жилого помещения несет бремя его содержания. В связи с этим ремонт или замену газовых плит собственники должны производить за счет собственных средств.

Вот уже полгода инвалид не может самостоятельно ни разогреть ужин, ни подогреть чай.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

А значит, особо рассчитывать на постороннюю помощь пенсионеру не стоит. Если только на его беду не откликнутся сердобольные нижегородцы или ответственные депутаты. Не далее как в феврале 2019 года «Комсомолка» писала о 65-летнем инвалиде-колясочнике Григории Забурдаеве, который по милости соседей оказался «замурован» в своей же квартире. Вскоре после публикации представители партии «Единая Россия» установили пандус в его доме. Остается надеяться, что и судьба Рафика Измаиловича не оставит нижегородцев равнодушными.

ОФИЦИАЛЬНО

Олег Куликов, и. о. генерального директора ООО «Наш дом»:

- В подъезде № 2 установка стационарного пандуса на лестничном марше невозможна по нескольким причинам. Во-первых, уменьшится ширина марша лестницы, необходимая при эвакуации из подъезда. Во-вторых, уклон пандуса не будет соответствовать нормативным значениям и составит больше 50%. В-третьих, установка откидного пандуса вызовет загромождение эвакуационного выхода из подъезда жилого дома. И, наконец, в лестничных клетках не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 метров от поверхности проступей и площадок лестниц. Таким образом, устройство пандуса здесь возможно только при капитальном ремонте и реконструкции дома.