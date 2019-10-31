2019-10-31T12:39:13+03:00
Общество

Шесть маршруток Нижнего Новгорода отменят бесплатную пересадку с 1 ноября

Речь идет об автобусах, принадлежащих ООО «Лидер-Транс»
Юлия ИСАЕВА
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Шесть маршруток Нижнего Новгорода отменят бесплатную пересадку с 1 ноябряШесть маршруток Нижнего Новгорода отменят бесплатную пересадку с 1 ноябряФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Нижегородский перевозчик ООО «Лидер-Транс» сообщил пассажирам об отмене единого билета с возможностью пересадки в течение 60 и 90 минут. Информационные листовки появились в нескольких маршрутках, курсирующих по городу.

- С 1 ноября услуга по перевозке пассажиров на территории Нижнего Новгорода по записанным на транспортные карты электронным проездным билетам, с помощью электронного кошелька, без доплаты, при пересадках, в течение 60 и 90 минут будет прекращена, - гласит надпись.

Теперь нижегородцы не смогут бесплатно пересаживаться по транспортной карте в маршрутках Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89 и Т-92.

Теперь нижегородцы не смогут бесплатно пересаживаться по транспортной карте в маршрутках Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89 и Т-92 Фото: СОЦСЕТИ

Теперь нижегородцы не смогут бесплатно пересаживаться по транспортной карте в маршрутках Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89 и Т-92Фото: СОЦСЕТИ

Напоминаем, в августе стоимость проезда увеличилась на маршрутах № Т-29 «Красное Сормово – автовокзал Щербинки», № Т-49 «Улица Космическая – микрорайон Седьмое небо», № Т-86 «Микрорайон Седьмое небо – автовокзал Щербинки», № Т-40 «Микрорайон Юг – улица Усилова» и № Т-78 «АО Лазурь – микрорайон Верхние Печеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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