Шесть маршруток Нижнего Новгорода отменят бесплатную пересадку с 1 ноября

Нижегородский перевозчик ООО «Лидер-Транс» сообщил пассажирам об отмене единого билета с возможностью пересадки в течение 60 и 90 минут. Информационные листовки появились в нескольких маршрутках, курсирующих по городу.

- С 1 ноября услуга по перевозке пассажиров на территории Нижнего Новгорода по записанным на транспортные карты электронным проездным билетам, с помощью электронного кошелька, без доплаты, при пересадках, в течение 60 и 90 минут будет прекращена, - гласит надпись.

Теперь нижегородцы не смогут бесплатно пересаживаться по транспортной карте в маршрутках Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89 и Т-92.

Теперь нижегородцы не смогут бесплатно пересаживаться по транспортной карте в маршрутках Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89 и Т-92Фото: СОЦСЕТИ

Напоминаем, в августе стоимость проезда увеличилась на маршрутах № Т-29 «Красное Сормово – автовокзал Щербинки», № Т-49 «Улица Космическая – микрорайон Седьмое небо», № Т-86 «Микрорайон Седьмое небо – автовокзал Щербинки», № Т-40 «Микрорайон Юг – улица Усилова» и № Т-78 «АО Лазурь – микрорайон Верхние Печеры.