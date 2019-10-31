Поверить счетчик на воду и не стать жертвой фирм-мошенников. Лайфхаки нижегородцам от экспертов ЦСМ Росстандарта

В последнее время участились случаи мошенничества в сфере поверки измерительных приборов. Активизировались фирмы, которые вместо предоставления качественной услуги, выдают нижегородцам поддельные документы. Как определить, что свидетельство о поверке подлинное? Должна ли ресурсоснабжающая компания принимать у владельца квартиры паспорт на счетчик с отметкой о поверке? На что стоит обратить внимание? Практические советы дает директор Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области Денис Миронов.

- Денис Евгеньевич, это правда, что счетчики являются эффективным способом экономии потребления ресурсов?

- Сегодня это уже общепризнанный факт. Счетчики и другие бытовые измерительные приборы позволяют нам снизить затраты и стать более бережными владельцами квартиры или частного дома. Их установка сегодня имеет массовый характер. Это регламентировано не только на законодательном уровне, но и обусловлено значительной экономией средств.

- Нижегородцы периодически находят в почтовых ящиках уведомления о срочной поверке счетчиков или их замене. Насколько жители должны доверять такой информации?

- На сегодняшний день существуют организации, которые рассылают жителям многоквартирных домов извещения об обязательной поверке счетчиков. Без ее проведения показания приборов учета в дальнейшем считаются якобы недействительными. В случае отказа от услуг, мошенники угрожают начислениями по показаниям общедомового прибора учета или даже административной ответственностью. Такие письма и звонки не имеют законного основания, а значит, граждане в праве их игнорировать.

- Нижегородский ЦСМ проводит соответствующую поверку подобных приборов?

- Ни для кого не секрет, что после определенного срока эксплуатации установленные счетчики необходимо поверять. Это целый комплекс операций. Отдел теплотехнических измерений и испытаний, который является структурным подразделением Нижегородского ЦСМ Росстандарта, имеет большую эталонную базу. К нам поступают приборы учета - счетчики, вычислители и т.д. - от крупных предприятий, многоквартирных домов, котельных. Заключены договоры об обслуживании «Нижегородского водоканала» и «Теплоэнерго». Наши сотрудники определяют погрешность измерений, допускаемых счетчиком при учёте расхода газа/воды, и выносят заключение о его годности или негодности для дальнейшей эксплуатации.

Проводим поверку приборов учета и филиалах, которые расположены в 9 районах Нижегородской области. Более того, в ЦСМ подступает оборудование со всего ПФО.

- Какие документы должен получить владелец счетчика после поверки? Что делать, если поверку признали недействительной, и куда обращаться?

- В приказе Минпромторга России № 1815 от 2 июля 2015 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», совершенно четко сказано: «Результаты поверки СИ удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки». Ключевое тут «или», то есть достаточно одного из перечисленных документов. В случае выявления нарушений, выдаем «Извещение о непригодности».

- Знаю, что иногда ресурсоснабжающие организации не принимают паспорт счетчика с отметкой о поверке…

- Такие действия с их стороны неправомерны. Повторюсь: или паспорт счетчика, или свидетельство о поверке должен предоставить собственник квартиры в управляющую или ресурсоснабжающую компании.

- Как узнать, что подходит срок поверки счетчика воды?

- Сроки поверки определяются исходя из продолжительности так называемого межповерочного интервала. Он указывается в паспорте счетчика. Там же ставятся отметки о проведении поверок. Первая из них (первичная) ставится на заводе-изготовителе, а уже от ее даты отсчитывается первый межповерочный интервал. Поэтому мой вам совет – покупая счетчики, обратите внимание на дату их производства. Естественно, чем новее, тем лучше. Например, межповерочный интервал для счетчиков холодной воды составляет 6 лет, для горячей воды – 4-6 лет (в зависимости от модели).

Если вы живете в многоквартирном доме, то информацией о сроках поверки счетчиков располагает управляющая организация. Обычно она вводит приборы учета в эксплуатацию. На счетчики ставятся пломбы, фиксируются показания на этот момент, а также дата поверки. И эти данные остаются у коммунальщиков. Иногда дату поверки счетчиков указывают в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг либо на сайтах управляющих организаций и расчетных центров.

- Вы упомянули о «Свидетельстве о поверке». Бывали ли случаи, когда к вам приходили с поддельными документами? Как отличить подлинный документ о «пустышки»?

- К сожалению, такие инциденты были. Хочу подчеркнуть, что проводить поверку и выдавать свидетельство имеют право только аккредитованные компании. Со списком можно ознакомиться на сайте Федеральной службы по аккредитации (https://fsa.gov.ru/). Сверяйте регистрационный номер аттестованной компании с номером, указанным на сайте ФСА, – они должны совпадать. Обращайте внимание на наличие знака поверки. Как правило, он представляет собой оттиск или наклейку-голограмму. В свою очередь, оттиск клейма должен содержать индивидуальный шифр поверителя, который присваивается конкретному лицу.

- В Госдуму был внесен законопроект, согласно которому бумажные свидетельства о поверке счетчиков становятся необязательными. Что изменится с введением электронной фиксации поверок?

- В первую очередь этот законопроект направлен на снижение количества преступности в этой сфере. В случае принятия документа, процедура будет выглядеть следующим образом: после того как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести результаты в наш реестр через портал госуслуг. Как отметил в одном из своих интервью руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, результаты поверок и сейчас вносятся в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, но все-таки эта запись имеет исключительно справочный характер. Сейчас коллеги из федерального ведомства работают над тем, чтобы услуга предоставлялась в режиме онлайн и результаты поверок, и вообще всех метрологических работ, имели юридическую силу не в бумажном варианте, а в виде электронной записи в реестре.

-Если владельцу квартиры пришло извещение о срочной поверке счетчика, а он сомневается в его правомерности, куда можно обратиться за консультацией?

-Поверка приборов учета, выбор аккредитованной компании, достоверность свидетельства о поверке, случаи, когда УК отказывается принимать паспорт с оттиском клейма поверителя, – по всем вопросам можно обращаться в Нижегородский ЦСМ Росстандарта по телефону: 8-800-200-22-14.