2019-10-31T11:32:34+03:00
Общество

Поверить счетчик на воду и не стать жертвой фирм-мошенников. Лайфхаки нижегородцам от экспертов ЦСМ Росстандарта

Директор Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области Денис Миронов ответил на самые часто задаваемые вопросы
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Фото: ЦСМ Нижегородской областиФото: ЦСМ Нижегородской области
Изменить размер текста:

В последнее время участились случаи мошенничества в сфере поверки измерительных приборов. Активизировались фирмы, которые вместо предоставления качественной услуги, выдают нижегородцам поддельные документы. Как определить, что свидетельство о поверке подлинное? Должна ли ресурсоснабжающая компания принимать у владельца квартиры паспорт на счетчик с отметкой о поверке? На что стоит обратить внимание? Практические советы дает директор Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области Денис Миронов.

- Денис Евгеньевич, это правда, что счетчики являются эффективным способом экономии потребления ресурсов?

- Сегодня это уже общепризнанный факт. Счетчики и другие бытовые измерительные приборы позволяют нам снизить затраты и стать более бережными владельцами квартиры или частного дома. Их установка сегодня имеет массовый характер. Это регламентировано не только на законодательном уровне, но и обусловлено значительной экономией средств.

- Нижегородцы периодически находят в почтовых ящиках уведомления о срочной поверке счетчиков или их замене. Насколько жители должны доверять такой информации?

- На сегодняшний день существуют организации, которые рассылают жителям многоквартирных домов извещения об обязательной поверке счетчиков. Без ее проведения показания приборов учета в дальнейшем считаются якобы недействительными. В случае отказа от услуг, мошенники угрожают начислениями по показаниям общедомового прибора учета или даже административной ответственностью. Такие письма и звонки не имеют законного основания, а значит, граждане в праве их игнорировать.

- Нижегородский ЦСМ проводит соответствующую поверку подобных приборов?

- Ни для кого не секрет, что после определенного срока эксплуатации установленные счетчики необходимо поверять. Это целый комплекс операций. Отдел теплотехнических измерений и испытаний, который является структурным подразделением Нижегородского ЦСМ Росстандарта, имеет большую эталонную базу. К нам поступают приборы учета - счетчики, вычислители и т.д. - от крупных предприятий, многоквартирных домов, котельных. Заключены договоры об обслуживании «Нижегородского водоканала» и «Теплоэнерго». Наши сотрудники определяют погрешность измерений, допускаемых счетчиком при учёте расхода газа/воды, и выносят заключение о его годности или негодности для дальнейшей эксплуатации.

Проводим поверку приборов учета и филиалах, которые расположены в 9 районах Нижегородской области. Более того, в ЦСМ подступает оборудование со всего ПФО.

- Какие документы должен получить владелец счетчика после поверки? Что делать, если поверку признали недействительной, и куда обращаться?

- В приказе Минпромторга России № 1815 от 2 июля 2015 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», совершенно четко сказано: «Результаты поверки СИ удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки». Ключевое тут «или», то есть достаточно одного из перечисленных документов. В случае выявления нарушений, выдаем «Извещение о непригодности».

- Знаю, что иногда ресурсоснабжающие организации не принимают паспорт счетчика с отметкой о поверке…

- Такие действия с их стороны неправомерны. Повторюсь: или паспорт счетчика, или свидетельство о поверке должен предоставить собственник квартиры в управляющую или ресурсоснабжающую компании.

- Как узнать, что подходит срок поверки счетчика воды?

- Сроки поверки определяются исходя из продолжительности так называемого межповерочного интервала. Он указывается в паспорте счетчика. Там же ставятся отметки о проведении поверок. Первая из них (первичная) ставится на заводе-изготовителе, а уже от ее даты отсчитывается первый межповерочный интервал. Поэтому мой вам совет – покупая счетчики, обратите внимание на дату их производства. Естественно, чем новее, тем лучше. Например, межповерочный интервал для счетчиков холодной воды составляет 6 лет, для горячей воды – 4-6 лет (в зависимости от модели).

Если вы живете в многоквартирном доме, то информацией о сроках поверки счетчиков располагает управляющая организация. Обычно она вводит приборы учета в эксплуатацию. На счетчики ставятся пломбы, фиксируются показания на этот момент, а также дата поверки. И эти данные остаются у коммунальщиков. Иногда дату поверки счетчиков указывают в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг либо на сайтах управляющих организаций и расчетных центров.

- Вы упомянули о «Свидетельстве о поверке». Бывали ли случаи, когда к вам приходили с поддельными документами? Как отличить подлинный документ о «пустышки»?

- К сожалению, такие инциденты были. Хочу подчеркнуть, что проводить поверку и выдавать свидетельство имеют право только аккредитованные компании. Со списком можно ознакомиться на сайте Федеральной службы по аккредитации (https://fsa.gov.ru/). Сверяйте регистрационный номер аттестованной компании с номером, указанным на сайте ФСА, – они должны совпадать. Обращайте внимание на наличие знака поверки. Как правило, он представляет собой оттиск или наклейку-голограмму. В свою очередь, оттиск клейма должен содержать индивидуальный шифр поверителя, который присваивается конкретному лицу.

- В Госдуму был внесен законопроект, согласно которому бумажные свидетельства о поверке счетчиков становятся необязательными. Что изменится с введением электронной фиксации поверок?

- В первую очередь этот законопроект направлен на снижение количества преступности в этой сфере. В случае принятия документа, процедура будет выглядеть следующим образом: после того как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести результаты в наш реестр через портал госуслуг. Как отметил в одном из своих интервью руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, результаты поверок и сейчас вносятся в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, но все-таки эта запись имеет исключительно справочный характер. Сейчас коллеги из федерального ведомства работают над тем, чтобы услуга предоставлялась в режиме онлайн и результаты поверок, и вообще всех метрологических работ, имели юридическую силу не в бумажном варианте, а в виде электронной записи в реестре.

-Если владельцу квартиры пришло извещение о срочной поверке счетчика, а он сомневается в его правомерности, куда можно обратиться за консультацией?

-Поверка приборов учета, выбор аккредитованной компании, достоверность свидетельства о поверке, случаи, когда УК отказывается принимать паспорт с оттиском клейма поверителя, – по всем вопросам можно обращаться в Нижегородский ЦСМ Росстандарта по телефону: 8-800-200-22-14.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 1]
Новости 24
Нижегородец осужден почти на два года за кражу шампуней в сетевом магазине
Сыр с голубой плесенью начнут производить в Городецком районе
Главам муниципалитетов поручено обсудить с нижегородцами итоги дорожной кампании
Около 1,5 тысячи людей с инвалидностью получили работу в Нижегородской области
Около 1,5 тысячи людей с инвалидностью получили работу в Нижегородской области
Нижегородскую журналистку оштрафовали на 70 тысяч за пост в соцсети
Движение в центре Нижнего Новгорода перекрыто с 31 октября
Сильная метель пройдет в Нижегородской области 31 октября
Сброс настроек цифрового ТВ может произойти в Нижегородской области
Глеб Никитин примет участие в расширенном заседании президиума Госсовета РФ
Капремонт нижегородской поликлиники №1 завершится к 15 декабря
В Нижнем Новгороде завешается ремонт дорог по нацпроекту БКАД
Сотрудники «Сормовской кондитерской фабрики» работали без медосмотра
Игровой комплекс «Галактика» появился на площади Советской
БК «Нижний Новгород» разгромил черногорский «Морнар Бар»
Жительница Сормовского района зарезала нетрезвого мужа