Серьезное ДТП на Петряевке: Перегонщик автомобилей врезался в бордюр
Автолюбители, проезжающие сегодня по Петряевке, стали свидетелями серьезной аварии – перегонщик автомобилей там на полной скорости врезался в бордюр. К счастью, дело обошлось без пострадавших.
- Авария произошла 30 октября среди бела дня, - рассказывают очевидцы происшествия в социальных сетях. – Пострадавших вроде нет. Но перегонщик автомобилей здорово перегородил всю дорогу.
Кстати в правоохранительные органы участники дорожно-транспортного происшествия обращаться не стали. По всей вероятности, им удалось договориться своими силами.
- К нам сообщений об аварии в районе Петряевки не поступало, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Значит, обошлось без пострадавших. Что касается, аварийной ситуации в целом, то никаких транспортных коллапсов не произошло. Повезло, что была плюсовая температура, и снег сразу таял.
ФОТО: Руслан Орлов. К счастью, во время аварии никто не пострадал.
Тем не менее, опубликованные снимки аварии в районе Петряевки вызвали нешуточный резонанс в социальных сетях.
- Я их часто вижу, как они перегоняют машины, - поделился наблюдениями Вячеслав Коробов. – Для них ям нет, обочин нет.
- Такое ощущение, что у этих перегонщиков забрало падает периодически, - согласилась Яна Рудометова. - Меня сегодня утром на Ларина такой же подрезал, может это карма.
ИСТОЧНИК KP.RU