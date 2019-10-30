2019-10-30T14:09:18+03:00
Общество

«Она не выживет без своего дома»: Суд отложил выселение труженицы тыла за долги дочери на неопределенный срок

Дочь пенсионерки рассказала «Комсомолке» о новых обстоятельствах в расследовании уголовного дела
Юлия ИСАЕВА
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Нижегородский суд отложил выселение труженицы тыла из-за долгов дочери на неопределенный срокНижегородский суд отложил выселение труженицы тыла из-за долгов дочери на неопределенный срокФото: СОЦСЕТИ
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О скандале вокруг семьи 88-летней Антонины Сергеевной Богатовой, труженицы тыла, знает вся округа. Уже который год банк пытается отнять у пенсионерки дом в поселке Дачный под Дзержинском, потому что ее дочь задолжала почти три миллиона рублей.

Напомним, дом площадью чуть больше 36 квадратных метров Антонина Сергеевна построила еще в 80-х годах. Потом она подарила его своим детям – дочери и сыну. А еще через пару лет утеплила пристрой, провела туда газ и электричество, обустроив котельную. Площадь дома увеличилась до 67 квадратных метров. В 1995 году у пенсионерки умер сын, и единственная наследница признала за собой право собственности на половину дома. А когда в 2017 году дочь пожилой женщины – Марина – задолжала по кредиту крупную сумму денег, Антонину Сергеевну попросили покинуть дом. Мол, он принадлежит банку.

И тут выясняется, что в 2008 году при оформлении кадастрового паспорта была допущена ошибка. Там указано, что общая площадь дома составляет 36 квадратных метра, а не 67. По документам, Марине принадлежит весь дом, а не половина, как на самом деле.

«Просто заявили, что дом больше не наш»

Выселить Антонину Сергеевну из собственного дома должны были до 15 октября, однако в деле появились новые обстоятельства и процесс приостановили. Дочь пенсионерки - Марина - рассказала «Комсомолке», что произошло.

- Ситуация с выселением находится в непонятном состоянии. Мой супруг сейчас подал в суд заявление о выделении ему доли земельного участка под домом, потому что имущество приобреталось в браке. Свое согласие на залог он не давал, - рассказывает женщина.

Марина утверждает: ее подставил банк. Ведь она платила по кредиту не через терминал, а через знакомую, с которой у нее «сложились доверительные отношения».

- Я отдавала ей деньги и была уверена, что все в порядке. Но потом оказалось, что кредиты не погашены, а эта женщина платила не за долги, а только проценты. Когда образовался долг, мне не прислали ни одного уведомления. В конце концов просто заявили, что дом больше не наш, хотя я приносила все документы, где указано, что мне принадлежит лишь половина, - взволнованно вспоминает Марина.

В отношении сотрудников банка уже возбуждены два уголовных дела, а та самая знакомая подозревается в краже 37 миллионов рублей. Расследование кроется в 12 томах. За последнее время Марина обращалась и в следственный комитет, и в прокуратуру, и к властям. Но дело не сдвигается с мертвой точки.

«У нас нет другого дома»

Где искать помощи – семья Антонины Сергеевны не знает. Все боятся лишиться единственного жилья и остаться на улице.

- Нам больше некуда идти. У меня у самой дочь, внуки, у нас нет другого дома, - в слезах делится Марина.

Сама Антонина Сергеевна, по словам дочери, чувствует себя очень плохо, переживает.

- Ей стыдно, ведь о нашей ситуации знает вся деревня. Мы долгое время не рассказывали маме о проблемах с банком. Она узнала лишь в 2017 году. Мама не выживет без своего дома, здоровье у нее ухудшается с каждым днем, - вздыхает женщина.

В министерстве социальной политики Нижегородской области «Комсомолке» сообщили, что Антонине Семеновне предложили переехать в специализированный жилой дом для граждан пожилого возраста и инвалидов. На территории Нижегородской области их семь – в Балахнинском, Богородском, Городецком, Ковернинском, Краснобаковском, Шарангском районах и в Шахунье.

- В случае ее согласия на размещение в одном из Спецжилдомов Нижегородской области государственным казенным учреждением Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» Антонине Семеновне будет оказано содействие в сборе всех необходимых документов, - пояснили в пресс-службе.

Мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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