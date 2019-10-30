«Ну вы это, держитесь там!»: Нижний Новгород завалило снегом в конце октября

Уже несколько дней в Нижегородской области обещают значительное похолодание, сильный ветер и заморозки. Морально жители были готовы к завершению осени, но никак не ожидали увидеть ровные сугробы утром 30 октября.

Фото: Руслан Самарин

Фото: Руслан Самарин

Минувшей ночью на приволжскую столицу обрушился снегопад. Он длился всю ночь, а уже утром сотни автомобилистов бросились менять летнюю резину и фотографировать улицы.

«С первым снегом, Нижний Новгород», «Стихия обрушилась на нас», «Октябрь, прекрати!», «Не хочу зиму», «А вы переобулись?», «Пошел точить коньки», - подобные сообщения можно увидеть практически в каждом паблике или страницах нижегородцев.

Фото: Мария Щербинина

Фото: Андрей Юдин

Синоптики обещают: тепла больше не будет. На этой неделе ночью ожидается до -8 градусов, а днем около -3. Первые дни ноября порадуют «плюсовой» температурой воздуха, но снег не прекратится.

Фото: Елена Смирнова

Фото: Светлана Бриллиантова

КСТАТИ

Портал «Антиснег» возобновил работу в Нижнем Новгороде. В онлайн-режиме жители могут узнать о местах работы снегоуборочной техники. Данные отображаются на сайте антиснегнн.рф или antisnegnn.ru. С помощью такого портала можно также получить информацию о том, кто отвечает за уборку от снега на участках города, а также оставлять заявки.