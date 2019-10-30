«Ну вы это, держитесь там!»: Нижний Новгород завалило снегом в конце октября
Уже несколько дней в Нижегородской области обещают значительное похолодание, сильный ветер и заморозки. Морально жители были готовы к завершению осени, но никак не ожидали увидеть ровные сугробы утром 30 октября.
Фото: Руслан Самарин
Фото: Руслан Самарин
Минувшей ночью на приволжскую столицу обрушился снегопад. Он длился всю ночь, а уже утром сотни автомобилистов бросились менять летнюю резину и фотографировать улицы.
«С первым снегом, Нижний Новгород», «Стихия обрушилась на нас», «Октябрь, прекрати!», «Не хочу зиму», «А вы переобулись?», «Пошел точить коньки», - подобные сообщения можно увидеть практически в каждом паблике или страницах нижегородцев.
Фото: Мария Щербинина
Фото: Андрей Юдин
Синоптики обещают: тепла больше не будет. На этой неделе ночью ожидается до -8 градусов, а днем около -3. Первые дни ноября порадуют «плюсовой» температурой воздуха, но снег не прекратится.
Фото: Елена Смирнова
Фото: Светлана Бриллиантова
КСТАТИ
Портал «Антиснег» возобновил работу в Нижнем Новгороде. В онлайн-режиме жители могут узнать о местах работы снегоуборочной техники. Данные отображаются на сайте антиснегнн.рф или antisnegnn.ru. С помощью такого портала можно также получить информацию о том, кто отвечает за уборку от снега на участках города, а также оставлять заявки.
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ИСТОЧНИК KP.RU