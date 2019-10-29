2019-10-29T12:45:51+03:00
Звезды

«Дедушка научил!»: Наталья Водянова взялась за топор в женском монастыре

В путешествии по России супермодель решила исполнить свою давнюю мечту [фото, видео]
Анна МИГАЛОВА
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Модель пожаловалась, что в Париже поколоть дрова негде.Модель пожаловалась, что в Париже поколоть дрова негде.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Хрупкая с виду супермодель Наталья Водянова продемонстрировала недюжинную силу в Аланском Богоявленском женском монастыре, куда она приехала вместе со старшими детьми в рамках путешествия по России. Первым делом многодетная мать и филантроп схватилась за топор…

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Наталья Водянова осуществила давнюю мечту - наколола дров
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- Лучший фитнес! Сбылась моя мечта - поколоть дрова. Дедушка научил меня, но в Париже и попрактиковаться негде, - пояснила Наталья.

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Звездное семейство на фоне Аланского Богоявленского женского монастыря
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Дети подбадривали звездную маму, что есть мочи. 12-летний Виктор, например, посоветовал родительнице представить, что ей предстоит отрубить голову самому злейшему врагу. Справиться с поленом удалось с первого раза.

- Чистый срез, - похвалила 13-летняя Нева.

В монастырь супермодель приехала с 17-летним Лукасом, 13-летней Невой и 12-летним Виктором. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В монастырь супермодель приехала с 17-летним Лукасом, 13-летней Невой и 12-летним Виктором.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Менее чем за сутки видео с дровами посмотрели более 250 тысяч человек. Публикация набрала свыше 770 комментариев, большую часть которых оставили россияне. «Красотка!», «Настоящая русская женщина», «Сильна, мать», «В монастырь можно поступать», «Русскую бабу видно издалека», - написали многочисленные фолловеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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