«Уездный тест-драйв»: журналисты и блогеры прокатились по нижегородским усадьбам на SKODA KODIAQ и SKODA OCTAVIA

Нижегородский Автоцентр Злата давно славится необычными тест-драйвами – то отправит нижегородских журналистов и блогеров на «Шкодах» за сокровищами Стеньки Разина, то на охоту за привидениями... Этот год не стал исключением – юбилейный, пятый автоквест оказался посвящен усадьбам Нижегородской области. «Уездный тест-драйв» погрузил участников в XIX век – мир роскошных балов, графов, баронов и знати, время расцвета Российской империи.

«Уездный тест-драйв»: журналисты и блогеры прокатились по нижегородским усадьбам на ŠKODA KODIAQ и ŠKODA OCTAVIA.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Командам предстояло посетить достопримечательности, так или иначе связанные с известными баронами и графами той эпохи – Шереметевыми, Званцевыми, Пашковыми и Жомини. Когда-то дворяне отправлялись в свои летние имения по этим же самым дорогам. Дороги с тех пор улучшились незначительно, а вот на смену каретам и коням пришли кони железные – куда более комфортабельные и надежные. Участникам автоквеста были предоставлены автомобили ŠKODA KODIAQ (2.0 TSI, DSG) и (1.4 TSI DSG) и ŠKODA OCTAVIA (1.8 TSI, DSG) и (1.4 TSI, DSG).

«Уездный тест-драйв»: журналисты и блогеры прокатились по нижегородским усадьбам на ŠKODA KODIAQ и ŠKODA OCTAVIA. Фото: предоставлено организаторами

Первой остановкой стала легендарная усадьба Рукавишниковых, где сейчас проходит выставка предметов интерьера знаменитого рода Шереметевых из их родового замка в селе Юрино. Затем команды отправились по пути Казанского тракта в Бутурлинский район. Извилистая, не всегда ровная дорога позволила в полной мере оценить маневренность и первоклассное управление автомобилей ŠKODA. И даже неважно, сидишь ли ты за рулем полноприводного «Кодиака» или переднеприводной «Октавии» - обе модели справлялись с любыми неровностями рельефа «на ура».

Наша команда начала свое путешествие как раз на легковом автомобиле. «Октавия» с легкостью разгонялась до максимально допустимой скорости, плавно входила в повороты и цепко держала дорогу. Кстати, из-за плавности и прекрасной шумоизоляции первое время даже приходилось приноравливаться, чтобы не нарушать скоростной режим – кажется, что ты еле едешь, а на самом деле уже мчишься с предельно допустимой в городе скоростью 80 километров в час.

«Уездный тест-драйв»: журналисты и блогеры прокатились по нижегородским усадьбам на ŠKODA KODIAQ и ŠKODA OCTAVIA. Фото: предоставлено организаторами

Буквально все в «Октавии» регулируется легким нажатием определенной кнопки. Надо потратить несколько минут на то, чтобы разобраться – а потом наслаждаться умом и сообразительностью автомобиля. Водительское сиденье и руль, кстати, тоже можно отрегулировать так, чтобы было удобно человеку любого роста и комплекции. Отдельный плюсик – системы Front Assist, Lane Assist и Blind Spot Detect, которые всегда держат под контролем дистанцию – даже в «мертвых зонах» и безопасность перестроений.

После холмистой местности Бутурлинского района команды, поменявшись автомобилями, отправились в Гагинский район – к усадьбам Пашковых и Жомини.

«Уездный тест-драйв»: журналисты и блогеры прокатились по нижегородским усадьбам на ŠKODA KODIAQ и ŠKODA OCTAVIA. Фото: предоставлено организаторами

- Там, где я на своей старенькой иномарке плелась бы со скоростью 40-60 километров в час, объезжая ямы и ухабы, «Кодиак» свободно набирал 110-120 километров в час – и все это плавно, как по идеально гладкой трассе! – восхитилась одна из участниц тест-драйва.

Просторный и удобный салон, вместительный багажник, королевский обзор с водительского места, подсветка на любой вкус и случаи жизни – хоть к платью выбирай, бесчисленные кнопочки – ŠKODA KODIAQ просто создана для того, чтобы отправляться на дальние расстояния большой и дружной компанией! Или семьей – маленьким детям в машине будет особенно комфортно и безопасно, а плавный ход по любой дороге не даст проснуться от тряски притомившемуся малышу.

«Уездный тест-драйв»: журналисты и блогеры прокатились по нижегородским усадьбам на ŠKODA KODIAQ и ŠKODA OCTAVIA.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

В погребах усадьбы Пашковых для участников было проведено тематическое чаепитие. Команды приняли участие в мастер-классе по росписи пряников, прогулялись по территории и ознакомились с устройством усадеб и дворянским бытом того времени. Усадьба Жомини впечатлила необыкновенными видами и подвесными мостиками. А в заключение участники плотно поужинали и рванули домой, в Нижний Новгород. Кстати, в темное время суток удалось оценить еще одну замечательную опцию современных автомобилей ŠKODA – систему управления дальним светом Light Assist. Она автоматически включает дальний свет при отсутствии впереди идущих или встречных транспортных средств. Если же впереди появляется машина или мотоцикл, дальний свет фар тут же переключается на ближний.

«Уездный тест-драйв»: журналисты и блогеры прокатились по нижегородским усадьбам на ŠKODA KODIAQ и ŠKODA OCTAVIA.Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Автомобили ŠKODA KODIAQ и ŠKODA OCTAVIA доказали – на них смело можно отправляться в любое путешествие. Так что, если вы как раз присматриваете себе новый автомобиль, очень рекомендуем обратить внимание на модели этой марки – тем более, что в Автоцентре Злата вы всегда можете записаться на собственный тест-драйв, чтобы точно понять, ваш это автомобиль или нет.