Роспотребнадзор рассказал, когда ждать эпидемию гриппа в Нижнем Новгороде
С наступлением осени самой обсуждаемой темой всегда становится грипп. Ведь это один из самых тяжелых вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Когда его ждать, какой вирус активизируется в этот раз и где сделать прививки? «Комсомолка» нашла ответы на самые часто задаваемые вопросы.
Когда эпидемия?
На сегодняшний день в Нижегородской области отмечается сезонный уровень заболеваемости ОРВИ, но без превышения эпидемических порогов. Заболевших гриппом не зарегистрировано – это подтверждено лабораторными исследованиями, который провел Роспотребнадзор.
- При обследовании больных с респираторными инфекциями обнаруживаются респираторный вирусы не гриппозной этиологии- риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, микоплазма, - подчеркнула в разговоре с «Комсомолкой» начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Марина Шарабакина.
По прогнозам экспертов, эпидемия гриппа накроет Нижегородскую область в конце декабря – начале января с циркуляцией вирусов гриппа А (Н3N2) и В. Не исключено, что активизируется и вирус А (Н1N1) – свиной грипп.
Когда нужно сделать прививку?
По данным на 29 октября, прививку от гриппа сделали 21,4% населения региона – это более 670 тысяч человек.
- В Нижегородскую область поступило две партии гриппозных вакцин «СОВИГРИПП» и «Ультрикс» без консервантов (в одноразовых шприцах) для вакцинации детей с 6 месяцев до 17 лет включительно и «СОВИГРИПП» для взрослых с 18 лет (групп риска), - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Вакцина находится во всех государственных медицинских организациях, осуществляющих иммунизацию. По плану, в рамках прививочной кампании должны быть привиты не менее 47% жителей Нижегородской области.
Эксперты утверждают: самым оптимальным временем для проведения вакцинации является период с сентября по ноябрь. Сделать прививку нужно не позднее, чем за три-четыре недели до начала предполагаемой эпидемии. Так как она ожидается в конце декабря, то до конца ноября необходимо сделать вакцину.
Где сделать прививку?
«Формед-НН»
Адрес: ул.Горького, 232, ул.Гордеевская, д.36а
Телефон: 432-95-88, 215-10-38
«МедАс»
Адрес: ул. Максима Горького, д. 48/50
Телефон: 235-15-17
«Неомед»
Адрес: ул. Большая Печерская, д.39
Телефон: 265-30-90, 265-33-90
Сеть медицинских клиник «Тонус»
Адрес: ул. Ижорская, д.50, ул. Ванеева, д.4, ул.Коминтерна, д.139
Телефон: 411-11-22, 415-47-78
МЦ Соло
Адрес: ул.Исполкома, д.6
Телефон: 411-18-46, 223-76-00
МЦ лечения и профилактики «Здоровье»
Адрес: ул.Янки Купалы, д.38
Телефон: 423-47-57
Сеть клиник «Александрия»
Адрес: пр. Гагарина, д. 50, ул.М.Покровская, д. 2а, ул.Ошарская, д. 65 к.1
Телефон: 235-01-16
«Нижегородский центр вакцинации»
Адрес: ул.Плотникова, д. 3, ул.Коминтерна, д. 139, ул.Бринского, д. 1
Телефон: 216-41-46, 217-00-01
Клиника «Персона»
Адрес: ул.Грузинская,д.16, ул.Большая Печерская, д.26, пл.Комсомольская, д. 2
Телефон: 422-30-60, 416-20-80, 416-20-99
«Академия Vip»
Адрес: ул.Студеная, д.57
Телефон: 439-77-77(17)
«Аксон НН»
Адрес: пр. Ленина, 36
Телефон: 233-23-32
Поликлиника «Любимый доктор»
Адрес: ул.Академика Сахарова, д. 109
Телефон: 415-59-75
«Нижегородская медицинская компания»
Адрес: ул. Карла Маркса, д. 56
Телефон: 296-64-09, 414-48-96
Детская клиника «УльтраKids»
Адрес: ул. Янки Купалы, д.40 (отделение №1) и д.44 (отделение №2)
Телефон: 262-12-12
«СеМед»
Адрес: Казанское шоссе, д.10/3, пом. №7
Телефон: 211-31-80, 211-31-81
КОНКРЕТНО
Кому полагается бесплатная прививка от гриппа:
- детям с 6 месяцев,
- ученикам;
- студентам;
- взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);
- беременным;
- пенсионерам;
- призывникам;
- лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
ИСТОЧНИК KP.RU