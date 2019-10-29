Роспотребнадзор рассказал, когда ждать эпидемию гриппа в Нижнем Новгороде

С наступлением осени самой обсуждаемой темой всегда становится грипп. Ведь это один из самых тяжелых вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Когда его ждать, какой вирус активизируется в этот раз и где сделать прививки? «Комсомолка» нашла ответы на самые часто задаваемые вопросы.

Когда эпидемия?

На сегодняшний день в Нижегородской области отмечается сезонный уровень заболеваемости ОРВИ, но без превышения эпидемических порогов. Заболевших гриппом не зарегистрировано – это подтверждено лабораторными исследованиями, который провел Роспотребнадзор.

- При обследовании больных с респираторными инфекциями обнаруживаются респираторный вирусы не гриппозной этиологии- риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, микоплазма, - подчеркнула в разговоре с «Комсомолкой» начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Марина Шарабакина.

По прогнозам экспертов, эпидемия гриппа накроет Нижегородскую область в конце декабря – начале января с циркуляцией вирусов гриппа А (Н3N2) и В. Не исключено, что активизируется и вирус А (Н1N1) – свиной грипп.

Когда нужно сделать прививку?

По данным на 29 октября, прививку от гриппа сделали 21,4% населения региона – это более 670 тысяч человек.

- В Нижегородскую область поступило две партии гриппозных вакцин «СОВИГРИПП» и «Ультрикс» без консервантов (в одноразовых шприцах) для вакцинации детей с 6 месяцев до 17 лет включительно и «СОВИГРИПП» для взрослых с 18 лет (групп риска), - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Вакцина находится во всех государственных медицинских организациях, осуществляющих иммунизацию. По плану, в рамках прививочной кампании должны быть привиты не менее 47% жителей Нижегородской области.

Эксперты утверждают: самым оптимальным временем для проведения вакцинации является период с сентября по ноябрь. Сделать прививку нужно не позднее, чем за три-четыре недели до начала предполагаемой эпидемии. Так как она ожидается в конце декабря, то до конца ноября необходимо сделать вакцину.

Где сделать прививку?

«Формед-НН»

Адрес: ул.Горького, 232, ул.Гордеевская, д.36а

Телефон: 432-95-88, 215-10-38

«МедАс»

Адрес: ул. Максима Горького, д. 48/50

Телефон: 235-15-17

«Неомед»

Адрес: ул. Большая Печерская, д.39

Телефон: 265-30-90, 265-33-90

Сеть медицинских клиник «Тонус»

Адрес: ул. Ижорская, д.50, ул. Ванеева, д.4, ул.Коминтерна, д.139

Телефон: 411-11-22, 415-47-78

МЦ Соло

Адрес: ул.Исполкома, д.6

Телефон: 411-18-46, 223-76-00

МЦ лечения и профилактики «Здоровье»

Адрес: ул.Янки Купалы, д.38

Телефон: 423-47-57

Сеть клиник «Александрия»

Адрес: пр. Гагарина, д. 50, ул.М.Покровская, д. 2а, ул.Ошарская, д. 65 к.1

Телефон: 235-01-16

«Нижегородский центр вакцинации»

Адрес: ул.Плотникова, д. 3, ул.Коминтерна, д. 139, ул.Бринского, д. 1

Телефон: 216-41-46, 217-00-01

Клиника «Персона»

Адрес: ул.Грузинская,д.16, ул.Большая Печерская, д.26, пл.Комсомольская, д. 2

Телефон: 422-30-60, 416-20-80, 416-20-99

«Академия Vip»

Адрес: ул.Студеная, д.57

Телефон: 439-77-77(17)

«Аксон НН»

Адрес: пр. Ленина, 36

Телефон: 233-23-32

Поликлиника «Любимый доктор»

Адрес: ул.Академика Сахарова, д. 109

Телефон: 415-59-75

«Нижегородская медицинская компания»

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 56

Телефон: 296-64-09, 414-48-96

Детская клиника «УльтраKids»

Адрес: ул. Янки Купалы, д.40 (отделение №1) и д.44 (отделение №2)

Телефон: 262-12-12

«СеМед»

Адрес: Казанское шоссе, д.10/3, пом. №7

Телефон: 211-31-80, 211-31-81

КОНКРЕТНО

Кому полагается бесплатная прививка от гриппа:

- детям с 6 месяцев,

- ученикам;

- студентам;

- взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

- беременным;

- пенсионерам;

- призывникам;

- лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.