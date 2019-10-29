«Вместе мы сила!»: Нижегородцы собрали деньги на операцию сбитому в Сочи полицейскому

Сбитому в Сочи полицейскому из Нижнего Новгорода собрали денег на лечение. В течение нескольких дней неравнодушные присылали семье пострадавшего кто двести, кто пятьсот рублей. Теперь родные точно смогут оплатить операцию 23-летнему сержанту Николаю Редькину.

Таксист сбил нижегородского полицейского на остановке в Сочи.

«Комсомольская правда» рассказывала про несчастный случай, произошедший с нижегородцем во время командировки в Краснодарском крае. Страшное ДТП случилось 25 октября в 03.00 на трассе Джубга - Сочи. Водитель «Форда Фокуса» не выдержал дистанцию и врезался в такси, ехавшее перед ним в попутном направлении. Тот автомобиль в свою очередь вынесло на автобусную остановку, где стоял Николай Редькин, несший службу по охране общественного порядка. Пострадавшего с множественными травмами доставили в г больницу.

Нижегородец уже перенес одну операции, но его ждут другие.Фото: СОЦСЕТИ

А поздно вечером 27 октября нижегородец Максим Баруткин организовал в соцсетях сбор средств на проведение операции своему товарищу.

- У моего друга, коллеги произошла в жизни страшная трагедия. В настоящее время Николай госпитализирован и находится в городской больнице № 4 города Сочи, где ему уже сделали одну операцию. Операций предстоит много. Чтобы парень мог ходить, необходимо ставить пластины, плюс проходить после всех тяжб курсы реабилитации, - обратился к общественности Максим.

Сержант попал в ДТП во время командировки.Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина рассказал, что на все про все требуется 160 тысяч рублей. Однако в одиночку семья сбитого полицейского такую сумму не потянет.

- Давайте поможем парню встать на ноги, ведь вместе мы сила! - призвал тот.

На призыв о помощи откликнулись сотни людей. За первые сутки удалось собрать более половины требуемой суммы. А вечером 28 октября организаторы сообщили, что сбор закрыт.

Молодого человека госпитализировали в больницу № 4 города Сочи.Фото: СОЦСЕТИ

- Друзья, благодаря вам удалось собрать нужную сумму всего за сутки! Даже чуть больше. Просьба не переводить средства, - написал Максим.

Вместе с тем пострадавший в ДТП Николай Редькин скромно поблагодарил коллег за организованный сбор средств.