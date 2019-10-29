Мусор в лесу под Кстовом убрали после жалоб в соцсетях

Мусор в лесу в районе города Кстово Нижегородской области убрали после жалоб местных жителей в социальных сетях. Фотографию свалки выложил один из пользователей в группе «Кстово» в социальной сети «ВКонтакте».

- Мост на входе в лес. И все разлетается, - прокомментировал фото аноним.

- Грязнули, где отдыхают и дышат воздухом, там и гадят, - отозвался Владимир Таканаев.

- Неправда ваша. Люди вынесли этот мусор из леса, не оставили его там, где отдыхали. Другое дело, что администрация города не может организовать своевременный вывоз мусора, допуская его скопление и дальнейшее распространения по округе, - возразил Юрий Пузырев.

Но, как выяснилось, районная администрация все же внимательно следит за жалобами в социальных сетях – уже на следующий день чиновники отчитались, что свалка ликвидирована.

Мусор в лесу под Кстовом убрали после жалоб в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ

- Судя по ветке обсуждения, речь идет о мусоре на выходе из лесного массива за Академией Спорта. Сотрудники МБУ «Управление благоустройства» привели территорию в порядок, - написали представители администрации Кстовского района, прикрепив в подтверждение фотографию.